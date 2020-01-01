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Зеленський пообіцяв вивчити питання щодо компенсацій за знищений врожай під час негоди на Волині

Зеленський пообіцяв вивчити питання щодо компенсацій за знищений врожай під час негоди на Волині
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв з’ясувати, чи отримають компенсації за завдані збитки мешканці постраждалих від великої води районів Волинської області.

Відбулося це в рамках візиту глави держави з робочим візитом в область у четвер, 9 липня.

«Складно зараз сказати, чи буде матеріальна компенсація. Обов’язок держави – захищати людей, ми повинні це зробити. Але все ж таки це більше питання до уряду. Вибачте, я не знаю глибину цього питання, що стосується Волині», - сказав Володимир Зеленський.

За його словами, біля 3 мільярдів із держбюджету на сьогодні виділили постраждалим внаслідок повеней українцям.

«У нас є велика проблема кожного року з посухою, наприклад, на Одещині. Складніше ситуація. У них не було повені, але немає врожаю через погоду, через те, що не було вологи. Ви знаєте, яка була зима», - зауважив глава держави.

Володимир Зеленський запевнив, що після робочого візиту на Волинь сконтактується з прем’єр-міністром та обговорить шляхи вирішення проблеми.

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Теги: Волинь, Зеленський, збитки від негоди
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