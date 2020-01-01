Зеленський пообіцяв вивчити питання щодо компенсацій за знищений врожай під час негоди на Волині

Президент Українипообіцяв з’ясувати, чи отримають компенсації за завдані збитки мешканціВідбулося це в рамках візиту глави держави з робочим візитом в область у четвер, 9 липня.«Складно зараз сказати, чи буде матеріальна компенсація. Обов’язок держави – захищати людей, ми повинні це зробити. Але все ж таки це більше питання до уряду. Вибачте, я не знаю глибину цього питання, що стосується Волині», - сказав Володимир Зеленський.За його словами, біля 3 мільярдів із держбюджету на сьогодні виділили постраждалим внаслідок повеней українцям.«У нас є велика проблема кожного року з посухою, наприклад, на Одещині. Складніше ситуація. У них не було повені, але немає врожаю через погоду, через те, що не було вологи. Ви знаєте, яка була зима», - зауважив глава держави.Володимир Зеленський запевнив, що після робочого візиту на Волинь сконтактується з прем’єр-міністром та обговорить шляхи вирішення проблеми.