Зеленський пообіцяв вивчити питання щодо компенсацій за знищений врожай під час негоди на Волині
Сьогодні, 19:18
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв з’ясувати, чи отримають компенсації за завдані збитки мешканці постраждалих від великої води районів Волинської області.
Відбулося це в рамках візиту глави держави з робочим візитом в область у четвер, 9 липня.
«Складно зараз сказати, чи буде матеріальна компенсація. Обов’язок держави – захищати людей, ми повинні це зробити. Але все ж таки це більше питання до уряду. Вибачте, я не знаю глибину цього питання, що стосується Волині», - сказав Володимир Зеленський.
За його словами, біля 3 мільярдів із держбюджету на сьогодні виділили постраждалим внаслідок повеней українцям.
«У нас є велика проблема кожного року з посухою, наприклад, на Одещині. Складніше ситуація. У них не було повені, але немає врожаю через погоду, через те, що не було вологи. Ви знаєте, яка була зима», - зауважив глава держави.
Володимир Зеленський запевнив, що після робочого візиту на Волинь сконтактується з прем’єр-міністром та обговорить шляхи вирішення проблеми.
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Відбулося це в рамках візиту глави держави з робочим візитом в область у четвер, 9 липня.
«Складно зараз сказати, чи буде матеріальна компенсація. Обов’язок держави – захищати людей, ми повинні це зробити. Але все ж таки це більше питання до уряду. Вибачте, я не знаю глибину цього питання, що стосується Волині», - сказав Володимир Зеленський.
За його словами, біля 3 мільярдів із держбюджету на сьогодні виділили постраждалим внаслідок повеней українцям.
«У нас є велика проблема кожного року з посухою, наприклад, на Одещині. Складніше ситуація. У них не було повені, але немає врожаю через погоду, через те, що не було вологи. Ви знаєте, яка була зима», - зауважив глава держави.
Володимир Зеленський запевнив, що після робочого візиту на Волинь сконтактується з прем’єр-міністром та обговорить шляхи вирішення проблеми.
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