«Війна триває»: лучан просять допомогти зібрати продукти українським воїнам в зону ООС





Про це сьогодні, 9 липня, Інформаційному агентству Волинські Новини Вікторія Дзидз.



З її слів, у п’ятницю, 10 липня, на схід відправляється волонтерський автомобіль з допомогою для українських захисників.



«Їде наш знаний волонтер «Дед Волинь». Хто може, відгукніться! Нам потрібно знайти моркву, буряк, цибулю, часник, картоплю, фрукти. Вантажитися будуть завтра, 10 липня, о 14.00 на стоянці біля Північного ринку, неподалік від супермаркету "Еко". Пам’ятаємо, що війна триває. Хлопці нас боронять! Ми щиро вдячні кожному за допомогу», – звертається до небайдужих волонтерка.



Водночас, усіх, хто має бажання та змогу долучитися до благодійного збору, просять телефонувати за номером 0505643933 (Дзидз Вікторія).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі волонтери просять усіх небайдужих допомогти зібрати овочі та фрукти бійцям у зону ООС.Про це сьогодні, 9 липня, повідомила волонтеркаЗ її слів, у п’ятницю, 10 липня, на схід відправляється волонтерський автомобіль з допомогою для українських захисників.«Їде наш знаний волонтер «Дед Волинь». Хто може, відгукніться! Нам потрібно знайти моркву, буряк, цибулю, часник, картоплю, фрукти. Вантажитися будуть завтра, 10 липня, о 14.00 на стоянці біля Північного ринку, неподалік від супермаркету "Еко". Пам’ятаємо, що війна триває. Хлопці нас боронять! Ми щиро вдячні кожному за допомогу», – звертається до небайдужих волонтерка.Водночас, усіх, хто має бажання та змогу долучитися до благодійного збору, просять телефонувати за номером

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