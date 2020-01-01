«Війна триває»: лучан просять допомогти зібрати продукти українським воїнам в зону ООС
Сьогодні, 15:42
Луцькі волонтери просять усіх небайдужих допомогти зібрати овочі та фрукти бійцям у зону ООС.
Про це сьогодні, 9 липня, Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила волонтерка Вікторія Дзидз.
З її слів, у п’ятницю, 10 липня, на схід відправляється волонтерський автомобіль з допомогою для українських захисників.
«Їде наш знаний волонтер «Дед Волинь». Хто може, відгукніться! Нам потрібно знайти моркву, буряк, цибулю, часник, картоплю, фрукти. Вантажитися будуть завтра, 10 липня, о 14.00 на стоянці біля Північного ринку, неподалік від супермаркету "Еко". Пам’ятаємо, що війна триває. Хлопці нас боронять! Ми щиро вдячні кожному за допомогу», – звертається до небайдужих волонтерка.
Водночас, усіх, хто має бажання та змогу долучитися до благодійного збору, просять телефонувати за номером 0505643933 (Дзидз Вікторія).
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Про це сьогодні, 9 липня, Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила волонтерка Вікторія Дзидз.
З її слів, у п’ятницю, 10 липня, на схід відправляється волонтерський автомобіль з допомогою для українських захисників.
«Їде наш знаний волонтер «Дед Волинь». Хто може, відгукніться! Нам потрібно знайти моркву, буряк, цибулю, часник, картоплю, фрукти. Вантажитися будуть завтра, 10 липня, о 14.00 на стоянці біля Північного ринку, неподалік від супермаркету "Еко". Пам’ятаємо, що війна триває. Хлопці нас боронять! Ми щиро вдячні кожному за допомогу», – звертається до небайдужих волонтерка.
Водночас, усіх, хто має бажання та змогу долучитися до благодійного збору, просять телефонувати за номером 0505643933 (Дзидз Вікторія).
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Коментарі 1
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