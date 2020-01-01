вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Війна триває»: лучан просять допомогти зібрати продукти українським воїнам в зону ООС

«Війна триває»: лучан просять допомогти зібрати продукти українським воїнам в зону ООС
Луцькі волонтери просять усіх небайдужих допомогти зібрати овочі та фрукти бійцям у зону ООС.

Про це сьогодні, 9 липня, Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила волонтерка Вікторія Дзидз.

З її слів, у п’ятницю, 10 липня, на схід відправляється волонтерський автомобіль з допомогою для українських захисників.

«Їде наш знаний волонтер «Дед Волинь». Хто може, відгукніться! Нам потрібно знайти моркву, буряк, цибулю, часник, картоплю, фрукти. Вантажитися будуть завтра, 10 липня, о 14.00 на стоянці біля Північного ринку, неподалік від супермаркету "Еко". Пам’ятаємо, що війна триває. Хлопці нас боронять! Ми щиро вдячні кожному за допомогу», – звертається до небайдужих волонтерка.

Водночас, усіх, хто має бажання та змогу долучитися до благодійного збору, просять телефонувати за номером 0505643933 (Дзидз Вікторія).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Схід, війна, допомога, продукти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
забрати ваших хероїв по домівках....
Відповісти
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Війна триває»: лучан просять допомогти зібрати продукти українським воїнам в зону ООС
Сьогодні, 15:42
Впевнений, що дітям буде приємно тут навчатися і гратися, – Зеленський про дитсадок у Крупі
Сьогодні, 15:15
«Технічно не готові», – Зеленський на Волині про перехід українських шкіл на дистанційне навчання
Сьогодні, 15:00
Положинський та ще три співаки можуть не стати почесними громадянами Луцька
Сьогодні, 14:52
П'яний водій на шаленій швидкості збив 8-річного хлопчика на Тернопільщині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:52
Схожі новини
Тато вижив на війні, але загинув під час заготівлі лісу: волонтери розповіли про трирічну доньку волинського атовця Тато вижив на війні, але загинув під час заготівлі лісу: волонтери розповіли про трирічну доньку волинського атовця
31 травень, 16:40
На Сході під час обстрілу загинув український військовий На Сході під час обстрілу загинув український військовий
29 квітень, 11:45
На Сході України загинув волинянин На Сході України загинув волинянин
21 квітень, 08:46
Бійцям легендарної роти «Світязь» передали на Схід продукти першої необхідності. ФОТО Бійцям легендарної роти «Світязь» передали на Схід продукти першої необхідності. ФОТО
07 квітень, 20:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Війна триває»: лучан просять допомогти зібрати продукти українським воїнам в зону ООС
Сьогодні, 15:42
 0
Впевнений, що дітям буде приємно тут навчатися і гратися, – Зеленський про дитсадок у Крупі
Сьогодні, 15:15
 0
«Технічно не готові», – Зеленський на Волині про перехід українських шкіл на дистанційне навчання
Сьогодні, 15:00
 0
П'яний водій на шаленій швидкості збив 8-річного хлопчика на Тернопільщині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:52
 0
Положинський та ще три співаки можуть не стати почесними громадянами Луцька
Сьогодні, 14:52
 0
Медіа
відео
1/8