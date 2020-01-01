У Рожищі – ДТП за участю двох маршруток та мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 16:13
У Рожищі навпроти автостанції сталась дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутних таксі та мотоцикла.
Аварія трапилась по обіді 9 липня. Про це з місця події повідомила кореспондентка Район.Рожище.
У ДТП потрапили маршрутні таксі «Кременець – Луцьк», «Луцьк – Боровичі» та мотоцикліст. За словами очевидців, його забрала карета швидкої допомоги.
На місці працює поліція та слідчо-оперативна група.
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Аварія трапилась по обіді 9 липня. Про це з місця події повідомила кореспондентка Район.Рожище.
У ДТП потрапили маршрутні таксі «Кременець – Луцьк», «Луцьк – Боровичі» та мотоцикліст. За словами очевидців, його забрала карета швидкої допомоги.
На місці працює поліція та слідчо-оперативна група.
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