У Рожищі – ДТП за участю двох маршруток та мотоцикліста. ФОТО





Аварія трапилась по обіді 9 липня. Про це з місця події повідомила кореспондентка

У ДТП потрапили маршрутні таксі «Кременець – Луцьк», «Луцьк – Боровичі» та мотоцикліст. За словами очевидців, його забрала карета швидкої допомоги.



На місці працює поліція та слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі навпроти автостанції сталась дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутних таксі та мотоцикла.Аварія трапилась по обіді 9 липня. Про це з місця події повідомила кореспондентка Район.Рожище.

У ДТП потрапили маршрутні таксі «Кременець – Луцьк», «Луцьк – Боровичі» та мотоцикліст. За словами очевидців, його забрала карета швидкої допомоги.На місці працює поліція та слідчо-оперативна група.

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