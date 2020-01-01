вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рожищі – ДТП за участю двох маршруток та мотоцикліста. ФОТО

У Рожищі – ДТП за участю двох маршруток та мотоцикліста. ФОТО
У Рожищі навпроти автостанції сталась дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутних таксі та мотоцикла.

Аварія трапилась по обіді 9 липня. Про це з місця події повідомила кореспондентка Район.Рожище.

У ДТП потрапили маршрутні таксі «Кременець – Луцьк», «Луцьк – Боровичі» та мотоцикліст. За словами очевидців, його забрала карета швидкої допомоги.

На місці працює поліція та слідчо-оперативна група.

У Рожищі – ДТП за участю двох маршруток та мотоцикліста. ФОТО
У Рожищі – ДТП за участю двох маршруток та мотоцикліста. ФОТО
У Рожищі – ДТП за участю двох маршруток та мотоцикліста. ФОТО
У Рожищі – ДТП за участю двох маршруток та мотоцикліста. ФОТО
У Рожищі – ДТП за участю двох маршруток та мотоцикліста. ФОТО
У Рожищі – ДТП за участю двох маршруток та мотоцикліста. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, аварія, маршрутки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть священника, який вбив знайомого у лісі в Шацькому районі
Сьогодні, 16:32
У Крупі посеред дороги горів легковик. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
У Рожищі – ДТП за участю двох маршруток та мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Викрили злочинну банду, яка постачала наркотики у виправну колонію на Рівненщині. ФОТО
Сьогодні, 15:55
«Війна триває»: лучан просять допомогти зібрати продукти українським воїнам в зону ООС
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО
02 червень, 17:43
У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО У місті на Волині не розминулися дві автівки. ФОТО
11 березень, 17:15
На Волині п'яний «в дрова» водій протаранив огорожу і врізався у новобудову. ФОТО На Волині п'яний «в дрова» водій протаранив огорожу і врізався у новобудову. ФОТО
03 березень, 11:21
Покарали волинянина, який п'яним вибіг на дорогу та потрапив під колеса авто Покарали волинянина, який п'яним вибіг на дорогу та потрапив під колеса авто
29 лютий, 20:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Арештували волинянина, який викрав у поляка автівку
Сьогодні, 17:24
 0
Закулісся першого візиту Зеленського на Волинь. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:15
 0
«Якщо кошмарять – дзвоніть»: про що Зеленський говорив з бізнесом Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 16:43
 0
Судитимуть священника, який вбив знайомого у лісі в Шацькому районі
Сьогодні, 16:32
 0
У Крупі посеред дороги горів легковик. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8