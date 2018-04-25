У Крупі посеред дороги горів легковик. ФОТО. ВІДЕО





Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло 9 липня о 12:20, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Вогнеборці пожежу локалізували о 12:34, а о 12:38 – ліквідували.



Після цього автомобіль був перевірений на можливість повторного займання. До пожежі залучали 10 чоловік особового складу 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС у Волинській області та 2 одиниці техніки.



Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив колеса, відсік двигуна, лобове скло та внутрішню панель.



Причину пожежі встановлюють.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Крупа Луцького району горів легковий автомобіль Citroen.Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло 9 липня о 12:20, - інформує ДСНС України у Волинській області.Вогнеборці пожежу локалізували о 12:34, а о 12:38 – ліквідували.Після цього автомобіль був перевірений на можливість повторного займання. До пожежі залучали 10 чоловік особового складу 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС у Волинській області та 2 одиниці техніки.Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив колеса, відсік двигуна, лобове скло та внутрішню панель.Причину пожежі встановлюють.src="https://www.youtube.com/embed/eH0fvGpawnQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

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