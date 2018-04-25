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У Крупі посеред дороги горів легковик. ФОТО. ВІДЕО

У Крупі посеред дороги горів легковик. ФОТО. ВІДЕО
У селі Крупа Луцького району горів легковий автомобіль Citroen.

Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло 9 липня о 12:20, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Вогнеборці пожежу локалізували о 12:34, а о 12:38 – ліквідували.

Після цього автомобіль був перевірений на можливість повторного займання. До пожежі залучали 10 чоловік особового складу 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС у Волинській області та 2 одиниці техніки.

Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив колеса, відсік двигуна, лобове скло та внутрішню панель.

Причину пожежі встановлюють.
У Крупі посеред дороги горів легковик. ФОТО. ВІДЕО
У Крупі посеред дороги горів легковик. ФОТО. ВІДЕО
У Крупі посеред дороги горів легковик. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: пожежа, авто, Крупа, вогонь
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