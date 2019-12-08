Поблизу Луцька зіткнулися Audi та бус. ВІДЕО





Про це повідомляє



Зазначається, що по обіді 9 липня на автодорозі зіткнулися легковик Audi 100 та мікроавтобус Mercedes Vito.



За попередньою інформацією, постраждав один із учасників аварії. Обидві машини отримали значні механічні пошкодження.



На місці працює карета "швидкої".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці, що біля Луцька, сталася аварія.Про це повідомляє 12 канал Зазначається, що по обіді 9 липня на автодорозі зіткнулися легковик Audi 100 та мікроавтобус Mercedes Vito.За попередньою інформацією, постраждав один із учасників аварії. Обидві машини отримали значні механічні пошкодження.На місці працює карета "швидкої".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію