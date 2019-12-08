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Поблизу Луцька зіткнулися Audi та бус. ВІДЕО

Поблизу Луцька зіткнулися Audi та бус. ВІДЕО
У селі Рованці, що біля Луцька, сталася аварія.

Про це повідомляє 12 канал.

Зазначається, що по обіді 9 липня на автодорозі зіткнулися легковик Audi 100 та мікроавтобус Mercedes Vito.

За попередньою інформацією, постраждав один із учасників аварії. Обидві машини отримали значні механічні пошкодження.

На місці працює карета "швидкої".




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Теги: Рованці, аварія
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