Лікар з Волині – бронзовий призер «Kyiv Football Cup-2020»
Сьогодні, 20:23
Збірна лікарів України (УФАМ 40+) стала бронзовим призером турніру «Kyiv Football Cup-2020», в складі якої лікар з Волині.
3-4 липня в столиці України відбувся «Kyiv Football Cup-2020, пише "Район.Іваничі"
На турнірі у складі збірної команд лікарів виступали Роман Брус, oртопед-травматолог КНП «Нововолинська центральна районна лікарня» (Волинь), і Сергій Малеш, дерматокосметолог, трихолог медичної клініки «Єва» з Рівного (Рівненщина).
У підсумку напружених змагань Збірна лікарів України посіла третю сходинку у Першій лізі турніру. Роман Брус і Сергій Малеш – бронзові призери «Kyiv Football Cup-2020».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
3-4 липня в столиці України відбувся «Kyiv Football Cup-2020, пише "Район.Іваничі"
На турнірі у складі збірної команд лікарів виступали Роман Брус, oртопед-травматолог КНП «Нововолинська центральна районна лікарня» (Волинь), і Сергій Малеш, дерматокосметолог, трихолог медичної клініки «Єва» з Рівного (Рівненщина).
У підсумку напружених змагань Збірна лікарів України посіла третю сходинку у Першій лізі турніру. Роман Брус і Сергій Малеш – бронзові призери «Kyiv Football Cup-2020».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Використані шприци та рукавиці: у Луцьку біля лабораторії виявили медичні відходи. ФОТО
Сьогодні, 21:14
ЗНО з історії на Волині: скільки учасників не пустили на пункти тестування через підвищену температуру. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
Лікар з Волині – бронзовий призер «Kyiv Football Cup-2020»
Сьогодні, 20:23
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 липня
Сьогодні, 20:00
Зеленський відвідав у Луцьку перинатальний центр. ФОТО
Сьогодні, 19:28