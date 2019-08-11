Лікар з Волині – бронзовий призер «Kyiv Football Cup-2020»





3-4 липня в столиці України відбувся «Kyiv Football Cup-2020,



На турнірі у складі збірної команд лікарів виступали Роман Брус, oртопед-травматолог КНП «Нововолинська центральна районна лікарня» (Волинь), і Сергій Малеш, дерматокосметолог, трихолог медичної клініки «Єва» з Рівного (Рівненщина).



У підсумку напружених змагань Збірна лікарів України посіла третю сходинку у Першій лізі турніру. Роман Брус і Сергій Малеш – бронзові призери «Kyiv Football Cup-2020».

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