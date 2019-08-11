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Лікар з Волині – бронзовий призер «Kyiv Football Cup-2020»

Лікар з Волині – бронзовий призер «Kyiv Football Cup-2020»
Збірна лікарів України (УФАМ 40+) стала бронзовим призером турніру «Kyiv Football Cup-2020», в складі якої лікар з Волині.

3-4 липня в столиці України відбувся «Kyiv Football Cup-2020, пише "Район.Іваничі"

На турнірі у складі збірної команд лікарів виступали Роман Брус, oртопед-травматолог КНП «Нововолинська центральна районна лікарня» (Волинь), і Сергій Малеш, дерматокосметолог, трихолог медичної клініки «Єва» з Рівного (Рівненщина).

У підсумку напружених змагань Збірна лікарів України посіла третю сходинку у Першій лізі турніру. Роман Брус і Сергій Малеш – бронзові призери «Kyiv Football Cup-2020».

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Теги: змагання, футбол, Київ
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