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Використані шприци та рукавиці: у Луцьку біля лабораторії виявили медичні відходи. ФОТО

Використані шприци та рукавиці: у Луцьку біля лабораторії виявили медичні відходи. ФОТО
В ході реагування на звернення, інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було виявлено неналежне утримання прилеглої території біля медичної лабораторії за адресою: вул. Підгаєцька, 13.

Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.

Інспектором було виявлено засмічення території медичного закладу використаними медичними засобами (бахілами, шприцами, рукавицями), нездійснене косіння трав’яного покриву на власній та на прилеглій території, наявний надпис з рекламою наркотичних засобів на фасаді лабораторії.

По даному факту,на усунення вищезазначених порушень, на директора медичної лабораторії було видано приписи за п.п. 2.5.5.1.1, п.п. 6.9.2, п.п. 2.5.5.1.12 Правил благоустрою міста Луцька з вимогою здійснити прибирання території, косіння трав’яного покриву та замалювати надпис.

У разі невиконання умов приписів на відповідальну особу буде складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП.

Використані шприци та рукавиці: у Луцьку біля лабораторії виявили медичні відходи. ФОТО
Використані шприци та рукавиці: у Луцьку біля лабораторії виявили медичні відходи. ФОТО
Використані шприци та рукавиці: у Луцьку біля лабораторії виявили медичні відходи. ФОТО

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Теги: рукавиці, шприци, муніципали, лабораторія
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