Використані шприци та рукавиці: у Луцьку біля лабораторії виявили медичні відходи. ФОТО





Про це інформують у д



Інспектором було виявлено засмічення території медичного закладу використаними медичними засобами (бахілами, шприцами, рукавицями), нездійснене косіння трав’яного покриву на власній та на прилеглій території, наявний надпис з рекламою наркотичних засобів на фасаді лабораторії.



По даному факту,на усунення вищезазначених порушень, на директора медичної лабораторії було видано приписи за п.п. 2.5.5.1.1, п.п. 6.9.2, п.п. 2.5.5.1.12 Правил благоустрою міста Луцька з вимогою здійснити прибирання території, косіння трав’яного покриву та замалювати надпис.



У разі невиконання умов приписів на відповідальну особу буде складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ході реагування на звернення, інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було виявлено неналежне утримання прилеглої території біля медичної лабораторії за адресою: вул. Підгаєцька, 13.Про це інформують у д епартаменті муніципальної варти Луцькради Інспектором було виявлено засмічення території медичного закладу використаними медичними засобами (бахілами, шприцами, рукавицями), нездійснене косіння трав’яного покриву на власній та на прилеглій території, наявний надпис з рекламою наркотичних засобів на фасаді лабораторії.По даному факту,на усунення вищезазначених порушень, на директора медичної лабораторії було видано приписи за п.п. 2.5.5.1.1, п.п. 6.9.2, п.п. 2.5.5.1.12 Правил благоустрою міста Луцька з вимогою здійснити прибирання території, косіння трав’яного покриву та замалювати надпис.У разі невиконання умов приписів на відповідальну особу буде складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП.

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