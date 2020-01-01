Використані шприци та рукавиці: у Луцьку біля лабораторії виявили медичні відходи. ФОТО
Сьогодні, 21:14
В ході реагування на звернення, інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було виявлено неналежне утримання прилеглої території біля медичної лабораторії за адресою: вул. Підгаєцька, 13.
Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Інспектором було виявлено засмічення території медичного закладу використаними медичними засобами (бахілами, шприцами, рукавицями), нездійснене косіння трав’яного покриву на власній та на прилеглій території, наявний надпис з рекламою наркотичних засобів на фасаді лабораторії.
По даному факту,на усунення вищезазначених порушень, на директора медичної лабораторії було видано приписи за п.п. 2.5.5.1.1, п.п. 6.9.2, п.п. 2.5.5.1.12 Правил благоустрою міста Луцька з вимогою здійснити прибирання території, косіння трав’яного покриву та замалювати надпис.
У разі невиконання умов приписів на відповідальну особу буде складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП.
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Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради.
Інспектором було виявлено засмічення території медичного закладу використаними медичними засобами (бахілами, шприцами, рукавицями), нездійснене косіння трав’яного покриву на власній та на прилеглій території, наявний надпис з рекламою наркотичних засобів на фасаді лабораторії.
По даному факту,на усунення вищезазначених порушень, на директора медичної лабораторії було видано приписи за п.п. 2.5.5.1.1, п.п. 6.9.2, п.п. 2.5.5.1.12 Правил благоустрою міста Луцька з вимогою здійснити прибирання території, косіння трав’яного покриву та замалювати надпис.
У разі невиконання умов приписів на відповідальну особу буде складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.152 КУпАП.
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