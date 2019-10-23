В Україні хочуть збільшити штрафи за кинуті недопалки





Наразі в Україні, щоб боротися із недопалками та із сміттям взагалі, розробляють новий закон про управління відходами. В ефірі Сніданку з 1+1 розповіли, якими можуть стати штрафи за викинуте “не там”, пише



Так, зазначається, що у новому законопроєкті за викинуте з вікна автівки сміття або, наприклад, недопалок доведеться заплатити 2,5 тисячі гривень штрафу. Схожі штрафи діють у іноземних країнах. От, наприклад, за викинуте дрібне сміття у Австрії та Британії покарання – трохи більше 2,7 тисячі гривень, а от у суворому Сингапурі – майже 20 тисяч.



За словами ініціатора законопроєкту, Олега Бондаренка, штрафи за викидання сміття в Україні були запроваджені і раніше, але їхні суми були маленькими.



“Це стосується взагалі всього сміття, яке може викидатися з автомобілів, з вікна автобусів маршрутних таксі, тролейбусів, трамваїв, іншого транспорту. Дійсно цей штраф був запроваджений раніше. Та його розміром – порушників не налякати. За сміття викинуте з потягу – до 170 гривень, а з транспорту або судна – платіть 17 гривень! Нове покарання, що пропонують у законопроекті більше – від 1700 до 2550 гривень”, – зазначає ініціатор законопроєкту.



Накладати ці штрафи будуть правоохоронні органи, перш за все Національна поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синтетичні волокна, сотні різних хімікатів і пластик – це компоненти, із якого складається звичайний сигаретний недопалок. І за підрахунками BBC, щорічно більше, ніж чотири трильйони недопалків, потрапляють не в смітник, а просто в природу.Наразі в Україні, щоб боротися із недопалками та із сміттям взагалі, розробляють новий закон про управління відходами. В ефірі Сніданку з 1+1 розповіли, якими можуть стати штрафи за викинуте “не там”, пише «ТСН» Так, зазначається, що у новому законопроєкті за викинуте з вікна автівки сміття або, наприклад, недопалок доведеться заплатити 2,5 тисячі гривень штрафу. Схожі штрафи діють у іноземних країнах. От, наприклад, за викинуте дрібне сміття у Австрії та Британії покарання – трохи більше 2,7 тисячі гривень, а от у суворому Сингапурі – майже 20 тисяч.За словами ініціатора законопроєкту,, штрафи за викидання сміття в Україні були запроваджені і раніше, але їхні суми були маленькими.“Це стосується взагалі всього сміття, яке може викидатися з автомобілів, з вікна автобусів маршрутних таксі, тролейбусів, трамваїв, іншого транспорту. Дійсно цей штраф був запроваджений раніше. Та його розміром – порушників не налякати. За сміття викинуте з потягу – до 170 гривень, а з транспорту або судна – платіть 17 гривень! Нове покарання, що пропонують у законопроекті більше – від 1700 до 2550 гривень”, – зазначає ініціатор законопроєкту.Накладати ці штрафи будуть правоохоронні органи, перш за все Національна поліція.

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