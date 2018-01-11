У місті на Волині невідомі понівечили тренажери на майданчику. ФОТО
Сьогодні, 21:38
У місті Рожище невідомі розбили заглушки та понівечили елементи на тренажерному майданчику під відкритим небом.
Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради.
Найімовірніше, що це зробили вночі, цілеспрямовано використовуючи кусок бетону.
"Громадо, не стійте осторонь подібних дій, відразу телефонуйте в поліцію.
Дякуємо небайдужим рожищанам, які добросовісно повідомляють про порушення, роблять зауваження, та просто залишаються людьми!", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради.
Найімовірніше, що це зробили вночі, цілеспрямовано використовуючи кусок бетону.
"Громадо, не стійте осторонь подібних дій, відразу телефонуйте в поліцію.
Дякуємо небайдужим рожищанам, які добросовісно повідомляють про порушення, роблять зауваження, та просто залишаються людьми!", - йдеться в повідомленні.
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