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Терміново потрібна допомога доньці воїна 51 ОМБр

Терміново потрібна допомога доньці воїна 51 ОМБр
Сім'я воїна 51 ОМБр Леоніда Мельника потребує допомоги небайдужих - родина збирає кошти на операцію для 13-річної доньки Наталі. Сім'я проживає в смт. Мар'янівка Горохівського району.

Про це у facebook повідомила волонтер Наталія Попова.

"У дівчинки вроджена вада розвитку шийно-грудного відділу хребта, остеогенний сколіоз. Стан різко погіршився в підлітковий період.

В середині жовтня 2019 року батьки звернулися в Луцьку дитячу лікарню до травматолога із скаргою на сильний біль в спині і в області шиї. Лікар скерував дівчинку на КТ і рентген, після чого порадив звернутися до нейрохірурга.

Батьки знайшли одного з найкращих - професора Курільця Ігоря Ігоровича. Після проведених додаткових обстежень, хірург порадив ставити американський імплант в хребет. Ціна імпланту - 120 000 гривень.

Мама дівчинки Іванна Мельник - продавець, тато працює після АТО на будівництві. Для них ця сума дуже велика. Родина заробляє, збирає кошти. Втрутився карантин - вдарив по кишені! А дорогоцінний час невпинно минає.

17 липня чергова зустріч з професором Курільцем - буде призначено дату операції. А коштів на імплант не вистачає! Батьки у розпачі і вперше вирішили звернутися за допомогою до добрих людей...

Наталочка дуже хороша дівчинка. Любить малювати, доглядати домашніх тварин, особливо котиків.

Сім’я просить всіх небайдужих допомогти зібрати гроші на імплант!
Хай кожна копієчка пожертвувана для їх Наталочки , повернеться вам ПРИМНОЖЕНОЮ!", - йдеться в дописі.

Картка Приватбанку мами
5168 7427 1882 2178
Мельник Іванна Володимирівна
тел. (096)-989-29-61

Терміново потрібна допомога доньці воїна 51 ОМБр
Терміново потрібна допомога доньці воїна 51 ОМБр

Терміново потрібна допомога доньці воїна 51 ОМБр

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Теги: допомога, 51 ОМБР, Леонід Мельник
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