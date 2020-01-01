Повідомили, якою є середньостатистична молода сім'я у Луцьку





Про це інформують на сторінці департаменту у



В опитуванні взяли участь 100 подружніх пар, серед яких:



- 63 пари мали дітей;

- 60% - проживали окремо від батьків, тоді як 40% - спільно із батьками;

- 40% - мали вищу освіту, 35% - середню спеціальну чи незакінчену вищу, 25% - середню;

- 60% - мали професійний досвід та роботу, 40% - безробітні;

- тривалість дошлюбного знайомства (до 3-х місяців - 7%, 3-6 місяців - 18%, 6-12 місяців - 23%, 1-2 роки - 23%, 2-3 роки - 14%, 3-5 років - 4%, більше 5-ти років - 3%, знайомі з дитинства - 8%);

- 86,7% опитуваних виховувались у повних родинах, 13, 3% - у неповних;

- 73, 3% відзначили своє позитивне ставлення до матері, тоді як 26, 7%- негативне;

- 70% зазначили своє негативне ставлення до батька, тоді як 30% - позитивне;

- 66, 7% опитаних мали братів та сестер, 33, 3% були єдиною дитиною у сім'ї;

- на перше місце опитані поставили професійні інтереси та здоров'я; на друге місце - сексуальне життя та побут (різниця між першими та другими місцями колосальна); культурним інтересам та хобі перевага взагалі не надана;

- 58% оцінюють свій шлюб як благополучний, 42% - неблагополучний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На основі досліджень у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради склали портрет середньостатистичної молодої сім'ї.Про це інформують на сторінці департаменту у facebооk В опитуванні взяли участь 100 подружніх пар, серед яких:- 63 пари мали дітей;- 60% - проживали окремо від батьків, тоді як 40% - спільно із батьками;- 40% - мали вищу освіту, 35% - середню спеціальну чи незакінчену вищу, 25% - середню;- 60% - мали професійний досвід та роботу, 40% - безробітні;- тривалість дошлюбного знайомства (до 3-х місяців - 7%, 3-6 місяців - 18%, 6-12 місяців - 23%, 1-2 роки - 23%, 2-3 роки - 14%, 3-5 років - 4%, більше 5-ти років - 3%, знайомі з дитинства - 8%);- 86,7% опитуваних виховувались у повних родинах, 13, 3% - у неповних;- 73, 3% відзначили своє позитивне ставлення до матері, тоді як 26, 7%- негативне;- 70% зазначили своє негативне ставлення до батька, тоді як 30% - позитивне;- 66, 7% опитаних мали братів та сестер, 33, 3% були єдиною дитиною у сім'ї;- на перше місце опитані поставили професійні інтереси та здоров'я; на друге місце - сексуальне життя та побут (різниця між першими та другими місцями колосальна); культурним інтересам та хобі перевага взагалі не надана;- 58% оцінюють свій шлюб як благополучний, 42% - неблагополучний.

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