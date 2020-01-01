Повідомили, якою є середньостатистична молода сім'я у Луцьку
Сьогодні, 00:31
На основі досліджень у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради склали портрет середньостатистичної молодої сім'ї.
Про це інформують на сторінці департаменту у facebооk.
В опитуванні взяли участь 100 подружніх пар, серед яких:
- 63 пари мали дітей;
- 60% - проживали окремо від батьків, тоді як 40% - спільно із батьками;
- 40% - мали вищу освіту, 35% - середню спеціальну чи незакінчену вищу, 25% - середню;
- 60% - мали професійний досвід та роботу, 40% - безробітні;
- тривалість дошлюбного знайомства (до 3-х місяців - 7%, 3-6 місяців - 18%, 6-12 місяців - 23%, 1-2 роки - 23%, 2-3 роки - 14%, 3-5 років - 4%, більше 5-ти років - 3%, знайомі з дитинства - 8%);
- 86,7% опитуваних виховувались у повних родинах, 13, 3% - у неповних;
- 73, 3% відзначили своє позитивне ставлення до матері, тоді як 26, 7%- негативне;
- 70% зазначили своє негативне ставлення до батька, тоді як 30% - позитивне;
- 66, 7% опитаних мали братів та сестер, 33, 3% були єдиною дитиною у сім'ї;
- на перше місце опитані поставили професійні інтереси та здоров'я; на друге місце - сексуальне життя та побут (різниця між першими та другими місцями колосальна); культурним інтересам та хобі перевага взагалі не надана;
- 58% оцінюють свій шлюб як благополучний, 42% - неблагополучний.
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Про це інформують на сторінці департаменту у facebооk.
В опитуванні взяли участь 100 подружніх пар, серед яких:
- 63 пари мали дітей;
- 60% - проживали окремо від батьків, тоді як 40% - спільно із батьками;
- 40% - мали вищу освіту, 35% - середню спеціальну чи незакінчену вищу, 25% - середню;
- 60% - мали професійний досвід та роботу, 40% - безробітні;
- тривалість дошлюбного знайомства (до 3-х місяців - 7%, 3-6 місяців - 18%, 6-12 місяців - 23%, 1-2 роки - 23%, 2-3 роки - 14%, 3-5 років - 4%, більше 5-ти років - 3%, знайомі з дитинства - 8%);
- 86,7% опитуваних виховувались у повних родинах, 13, 3% - у неповних;
- 73, 3% відзначили своє позитивне ставлення до матері, тоді як 26, 7%- негативне;
- 70% зазначили своє негативне ставлення до батька, тоді як 30% - позитивне;
- 66, 7% опитаних мали братів та сестер, 33, 3% були єдиною дитиною у сім'ї;
- на перше місце опитані поставили професійні інтереси та здоров'я; на друге місце - сексуальне життя та побут (різниця між першими та другими місцями колосальна); культурним інтересам та хобі перевага взагалі не надана;
- 58% оцінюють свій шлюб як благополучний, 42% - неблагополучний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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