вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, якою є середньостатистична молода сім'я у Луцьку

Повідомили, якою є середньостатистична молода сім'я у Луцьку
На основі досліджень у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради склали портрет середньостатистичної молодої сім'ї.

Про це інформують на сторінці департаменту у facebооk.

В опитуванні взяли участь 100 подружніх пар, серед яких:

- 63 пари мали дітей;
- 60% - проживали окремо від батьків, тоді як 40% - спільно із батьками;
- 40% - мали вищу освіту, 35% - середню спеціальну чи незакінчену вищу, 25% - середню;
- 60% - мали професійний досвід та роботу, 40% - безробітні;
- тривалість дошлюбного знайомства (до 3-х місяців - 7%, 3-6 місяців - 18%, 6-12 місяців - 23%, 1-2 роки - 23%, 2-3 роки - 14%, 3-5 років - 4%, більше 5-ти років - 3%, знайомі з дитинства - 8%);
- 86,7% опитуваних виховувались у повних родинах, 13, 3% - у неповних;
- 73, 3% відзначили своє позитивне ставлення до матері, тоді як 26, 7%- негативне;
- 70% зазначили своє негативне ставлення до батька, тоді як 30% - позитивне;
- 66, 7% опитаних мали братів та сестер, 33, 3% були єдиною дитиною у сім'ї;
- на перше місце опитані поставили професійні інтереси та здоров'я; на друге місце - сексуальне життя та побут (різниця між першими та другими місцями колосальна); культурним інтересам та хобі перевага взагалі не надана;
- 58% оцінюють свій шлюб як благополучний, 42% - неблагополучний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: молода сім'я, дослідження, опитування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, якою є середньостатистична молода сім'я у Луцьку
Сьогодні, 00:31
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повідомили ймовірну дату місцевих виборів
09 липень, 23:59
В одному з магазинів Луцька продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО
09 липень, 23:24
У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО
09 липень, 22:55
Схожі новини
Менше половини українців говорять вдома українською мовою Менше половини українців говорять вдома українською мовою
24 червень, 04:17
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
12 травень, 11:27
День перемоги: в Україні радянські стереотипи здебільшого зламані – дослідження День перемоги: в Україні радянські стереотипи здебільшого зламані – дослідження
09 травень, 10:56
В Україні розпочали клінічні дослідження препарату проти коронавірусу В Україні розпочали клінічні дослідження препарату проти коронавірусу
22 квітень, 14:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, якою є середньостатистична молода сім'я у Луцьку
Сьогодні, 00:31
 0
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Повідомили ймовірну дату місцевих виборів
09 липень, 23:59
 0
В одному з магазинів Луцька продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО
09 липень, 23:24
 0
У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО
09 липень, 22:55
 0
Медіа
відео
1/8