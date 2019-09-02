У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 22:55
Реклама інтернет-каналу зі збуту наркотичних речовин з’явилась на центральній доріжці старого кладовища у Володимирі-Волинському та прилеглій вулиці Лермонтова.
Про це БУГу повідомили мешканці міста. Подібні надписи з’являються на будівлях у місті, тепер і на асфальті.
Інформацію про знахідки журналісти нададуть правоохоронцям.
Нагадаємо, згідно ст. 307 ККУ найбільша відповідальність передбачена за виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів з метою збуту. За такий бізнес можна отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Якщо це робить група осіб або особа, яка вже притягувалась до відповідальності за збут наркотиків – загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Якщо ж особа добровільно здала наркотичні засоби поліції і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом наркотиків, то вона звільняється від кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це БУГу повідомили мешканці міста. Подібні надписи з’являються на будівлях у місті, тепер і на асфальті.
Інформацію про знахідки журналісти нададуть правоохоронцям.
Нагадаємо, згідно ст. 307 ККУ найбільша відповідальність передбачена за виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів з метою збуту. За такий бізнес можна отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Якщо це робить група осіб або особа, яка вже притягувалась до відповідальності за збут наркотиків – загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Якщо ж особа добровільно здала наркотичні засоби поліції і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом наркотиків, то вона звільняється від кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
У Луцьку така раклама на кожному кроці. І нікого це не дивує, і ніхто про це не пише ...
Останні новини
У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 22:55
Волинські «сонячні» спортсмени готуються до олімпіади. ВІДЕО
Сьогодні, 22:25
Терміново потрібна допомога доньці воїна 51 ОМБр
Сьогодні, 21:56