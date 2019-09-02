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У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО

У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО
Реклама інтернет-каналу зі збуту наркотичних речовин з’явилась на центральній доріжці старого кладовища у Володимирі-Волинському та прилеглій вулиці Лермонтова.

Про це БУГу повідомили мешканці міста. Подібні надписи з’являються на будівлях у місті, тепер і на асфальті.

Інформацію про знахідки журналісти нададуть правоохоронцям.

Нагадаємо, згідно ст. 307 ККУ найбільша відповідальність передбачена за виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів з метою збуту. За такий бізнес можна отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО
У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО

Якщо це робить група осіб або особа, яка вже притягувалась до відповідальності за збут наркотиків – загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО
У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО

Якщо ж особа добровільно здала наркотичні засоби поліції і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом наркотиків, то вона звільняється від кримінальної відповідальності.

У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО

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Теги: наркотики, реклама, цвинтар
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Коментарі 1
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У Луцьку така раклама на кожному кроці. І нікого це не дивує, і ніхто про це не пише ...
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