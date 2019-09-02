У Володимирі-Волинському на цвинтарі з'явилась реклама наркотиків. ФОТО





Про це



Інформацію про знахідки журналісти нададуть правоохоронцям.



Нагадаємо, згідно ст. 307 ККУ найбільша відповідальність передбачена за виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів з метою збуту. За такий бізнес можна отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.





Якщо це робить група осіб або особа, яка вже притягувалась до відповідальності за збут наркотиків – загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.





Якщо ж особа добровільно здала наркотичні засоби поліції і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом наркотиків, то вона звільняється від кримінальної відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реклама інтернет-каналу зі збуту наркотичних речовин з’явилась на центральній доріжці старого кладовища у Володимирі-Волинському та прилеглій вулиці Лермонтова.Про це БУГу повідомили мешканці міста. Подібні надписи з’являються на будівлях у місті, тепер і на асфальті.Інформацію про знахідки журналісти нададуть правоохоронцям.Нагадаємо, згідно ст. 307 ККУ найбільша відповідальність передбачена за виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів з метою збуту. За такий бізнес можна отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.Якщо це робить група осіб або особа, яка вже притягувалась до відповідальності за збут наркотиків – загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.Якщо ж особа добровільно здала наркотичні засоби поліції і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом наркотиків, то вона звільняється від кримінальної відповідальності.

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