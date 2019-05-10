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В одному з магазинів Луцька продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО

В одному з магазинів Луцька продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО
Продаж алкогольних напоїв у заборонений час, з 22.00 до 08.00, зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у магазині «Родзинка» по вул. Володимирській.

Про це інформують на сторінці департаменту в facebook.

На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення від 1700 до 6800 грн.

В одному з магазинів Луцька продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО
В одному з магазинів Луцька продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО

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Теги: магазин, алкоголь, муніципали, протокол
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