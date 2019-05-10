В одному з магазинів Луцька продавали алкоголь у заборонений час. ФОТО





Про це інформують на сторінці департаменту в



На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення від 1700 до 6800 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продаж алкогольних напоїв у заборонений час, з 22.00 до 08.00, зафіксували інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у магазині «Родзинка» по вул. Володимирській.Про це інформують на сторінці департаменту в facebook На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за вказане порушення від 1700 до 6800 грн.

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