Повідомили, коли відновлять археологічні роботи у вежі Чарторийських у Луцьку
Сьогодні, 04:41
Археологічні роботи у вежі Чарторийських Окольного замку Луцька відновляться у серпні.
Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» повідомив заступник директора Державного історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Віктор Баюк.
Науковець зазначив, що зараз перебуває у відпустці. Однак, роботи на вежі Чарторийських відновляться у серпні.
«Ми продовжимо роботи на вежі Чарторийських у серпні. Будемо виходити на середню кімнату башти. На даному етапі проведено виключно підготовчі роботи. Вдалося з’ясувати, що там є підземелля. Сподіваюся, цього року всі роботи будуть завершені і вежу Чарторийських зможуть відвідувати туристи», - розповів Віктор Баюк.
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Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» повідомив заступник директора Державного історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Віктор Баюк.
Науковець зазначив, що зараз перебуває у відпустці. Однак, роботи на вежі Чарторийських відновляться у серпні.
«Ми продовжимо роботи на вежі Чарторийських у серпні. Будемо виходити на середню кімнату башти. На даному етапі проведено виключно підготовчі роботи. Вдалося з’ясувати, що там є підземелля. Сподіваюся, цього року всі роботи будуть завершені і вежу Чарторийських зможуть відвідувати туристи», - розповів Віктор Баюк.
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