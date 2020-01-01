Повідомили, коли відновлять археологічні роботи у вежі Чарторийських у Луцьку





Про це у коментарі власкору Віктор Баюк.



Науковець зазначив, що зараз перебуває у відпустці. Однак, роботи на вежі Чарторийських відновляться у серпні.



«Ми продовжимо роботи на вежі Чарторийських у серпні. Будемо виходити на середню кімнату башти. На даному етапі проведено виключно підготовчі роботи. Вдалося з’ясувати, що там є підземелля. Сподіваюся, цього року всі роботи будуть завершені і вежу Чарторийських зможуть відвідувати туристи», - розповів Віктор Баюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Археологічні роботи у вежі Чарторийських Окольного замку Луцька відновляться у серпні.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» повідомив заступник директора Державного історико-культурного заповідника "Старий Луцьк"Науковець зазначив, що зараз перебуває у відпустці. Однак, роботи на вежі Чарторийських відновляться у серпні.«Ми продовжимо роботи на вежі Чарторийських у серпні. Будемо виходити на середню кімнату башти. На даному етапі проведено виключно підготовчі роботи. Вдалося з’ясувати, що там є підземелля. Сподіваюся, цього року всі роботи будуть завершені і вежу Чарторийських зможуть відвідувати туристи», - розповів Віктор Баюк.

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