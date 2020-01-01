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В Ужгороді чоловік жив з виделкою у шлунку три місяці. ФОТО

В Ужгороді чоловік жив з виделкою у шлунку три місяці. ФОТО
Виделку витягнули з чоловіка під час операції в Ужгородській міській клінічній лікарні. Хірургічне втручання провели 8 липня.

Про це кореспондентам Суспільного розповів головний лікар Іван Курах.

Зараз пацієнт перебуває в стані середньої важкості.

За словами медика, виделку пацієнт проковтнув 3-4 місяці тому: "Сталося це не гострим, а тупим кінцем. Це представник ромського населення. За 3-4 останні дні воно дуже спазмувало, подразнило слизову шлунку, тому вчора в нього були дуже різкі болі. Колеги були змушені брати його й оперувати. Забрали вилку і зашили стінку шлунку. Там є (у чоловіка, — ред.) порушена психіка".

В Ужгороді чоловік жив з виделкою у шлунку три місяці. ФОТО
В Ужгороді чоловік жив з виделкою у шлунку три місяці. ФОТО

Три тижні тому, каже Курах, у Виноградові, витягнули в пацієнта замок.
В Ужгороді чоловік жив з виделкою у шлунку три місяці. ФОТО

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Теги: виделка, шлунок, проковтнув, Закарпаття
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