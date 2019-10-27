Ремонтні роботи: у Ківерцях та 10 селах району не буде газу





Про це інформує



У зв'язку з цим 9 липня 2020 року з 08:00 год по 17:00 год. припинять газопостачання у таких населених пунктах: місті Ківерці та селах Бодячів, Дідовичі, Заброди, Човниця, Озеро, Сокиричі, Муравище, Конопелька, Завітне, Гайове.



В ході робіт проведуть заміну запірної арматури. Це дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищить безпеку використання газу в побуті.



«Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!», – закликають у дописі.

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