Волиняни задекларували майже 800 мільйонів гривень доходів

На Волині станом на 1 липня 2020 року до державних податкових інспекцій подано 3812 річних податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік.Про це повідомляє сектор комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.Громадяни відзвітувалися про 797,4 мільйона гривень доходів, отриманих торік. Сума задекларованих волинянами доходів зросла на 58 мільйонів. Водночас кількість декларантів, які подали звітну декларацію особисто, поштою чи через Електронний кабінет, зменшилася.«Ми розуміємо, що період карантину не сприяє активності громадян. Разом з тим, щиро дякуємо тим, хто виконав свій конституційний обов’язок у визначені терміни. Завдяки сумлінню таких громадян бюджет отримає 14,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 2,3 мільйона гривень військового збору», - зазначає начальник Головного управління ДПС у Волинській областіКерівник волинських податківців підкреслила, що більшість декларантів вже перерахували до бюджету визначені до сплат податки.«Сплачені податки з отриманих доходів – це можливість своєчасного фінансування державних програм соціального спрямування. Тому кожен, хто чесно декларує доходи, робить свій вагомий особистий у безпеку, розвиток країни і добробут суспільства», - підсумувала Світлана Савчук.Щодо громадян, які звітувалися про доходи з метою отримання податкової знижки, то вони задекларовали до повернення 4 мільйони 560 тисяч гривень ПДФО. Понад 4,1 мільйона гривень податкової знижки вже надійшли на рахунки декларантів.