Курс валют у Луцьку на 10 липня
Сьогодні, 09:09
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.88, а продаж – 26.97.
Євро при купівлі становить – 30.15, продажу – 30.35.
Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.66, продаж – 6.80.
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Євро при купівлі становить – 30.15, продажу – 30.35.
Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.66, продаж – 6.80.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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