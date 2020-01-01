Ранок 10 липня: в Україні – 819 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 57
Сьогодні, 09:14
За минулу добу в Україні виявили 819 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом станом на 10 липня в країні зареєстрували 52 043 інфікованих COVID-19.
Про це повідомляє система моніторингу РНБО.
Від початку пандемії в Україні виявили 52 043 випадки зараження коронавірусом. На жаль, 1 345 померли від ускладнень, спричинених хворобою, 18 з яких за минулу добу.
За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, яку він озвучив під час ранкового брифінгу, за минулу добу в Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів – 1 016. Добова кількість тих, що виписали, перевищила добову кількість хворих. Загалом від початку року від COVID-19 одужали 24 800 хворих.
На Волині за останню добу виявили 57 нових випадків коронавірусу.
Загальна кількість хворих станом на 10 липня в області - 2932. Померла в області загалом 71 людина. На щастя, за останню добу летальних випадків не зафіксували.
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Про це повідомляє система моніторингу РНБО.
Від початку пандемії в Україні виявили 52 043 випадки зараження коронавірусом. На жаль, 1 345 померли від ускладнень, спричинених хворобою, 18 з яких за минулу добу.
За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, яку він озвучив під час ранкового брифінгу, за минулу добу в Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів – 1 016. Добова кількість тих, що виписали, перевищила добову кількість хворих. Загалом від початку року від COVID-19 одужали 24 800 хворих.
На Волині за останню добу виявили 57 нових випадків коронавірусу.
Загальна кількість хворих станом на 10 липня в області - 2932. Померла в області загалом 71 людина. На щастя, за останню добу летальних випадків не зафіксували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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