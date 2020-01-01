Ранок 10 липня: в Україні – 819 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 57





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Від початку пандемії в Україні виявили 52 043 випадки зараження коронавірусом. На жаль, 1 345 померли від ускладнень, спричинених хворобою, 18 з яких за минулу добу.



За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, яку він озвучив під час ранкового брифінгу, за минулу добу в Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів – 1 016. Добова кількість тих, що виписали, перевищила добову кількість хворих. Загалом від початку року від COVID-19 одужали 24 800 хворих.



На Волині за останню добу виявили 57 нових випадків коронавірусу.



Загальна кількість хворих станом на 10 липня в області - 2932. Померла в області загалом 71 людина. На щастя, за останню добу летальних випадків не зафіксували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу в Україні виявили 819 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом станом на 10 липня в країні зареєстрували 52 043 інфікованих COVID-19.Про це повідомляє система моніторингу РНБО Від початку пандемії в Україні виявили 52 043 випадки зараження коронавірусом. На жаль, 1 345 померли від ускладнень, спричинених хворобою, 18 з яких за минулу добу.За інформацією міністра охорони здоров'я, яку він озвучив під час ранкового брифінгу, за минулу добу в Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість пацієнтів – 1 016. Добова кількість тих, що виписали, перевищила добову кількість хворих. Загалом від початку року від COVID-19 одужали 24 800 хворих.На Волині за останню добу виявили 57 нових випадків коронавірусу.Загальна кількість хворих станом на 10 липня в області - 2932. Померла в області загалом 71 людина. На щастя, за останню добу летальних випадків не зафіксували.

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