Татка не пам’ятає зовсім: волонтери закликають привітати з днем народження сина загиблого на Донбасі волинянина

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.10 липня сьомий день народження святкує– син. Чоловік був мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року. Службу проходив у званні снайпера у складі 51-ї окремої механізованої бригади та виконував завдання в зоні АТО. Зв’язок з Сергієм обірвався 25 серпня 2014 року. На той час він знаходився поблизу села Дзеркальне Донецької області. Останній раз виходив на зв’язок 13 серпня. Тривалий час проходили пошуки Сергія: ні серед полонених, ні серед загиблих його не було. Чоловік загинув у ніч на 25 серпня 2014 року в бою за Іловайськ (Донецька область) в районі села Кутейникове. Згодом був похований у місті Дніпропетровськ як невідомий солдат. За результатами експертизи ідентифікуввали його особу, провели ексгумацію та перепоховання на малій батьківщині. За життя Сергій був завжди усміхненою, привітною, доброю, відважною людиною! А побратими та друзі називали його не інакше, як «людиною із сонцем в очах».Хлопчик свого татка не пам’ятає зовсім. Знайомий з ним лише із фотографій...Хоча, звісно ж, як і кожному хлопчику, йому хочеться бачити поруч з собою мужнє батьківське плече.Владик цього року вже закінчив перший клас. Він дуже радий мати стільки нових друзів і вчителів у школі. Малюк захоплюється малюванням, залюбки вивчає англійську та вже добре вміє рахувати.Хлопчик росте життєрадісним та дуже жвавим, надає перевагу активним рухливим іграм. Особливо полюбляє гратися бумерангом та м’ячем, ганяє на велосипеді. Щиро тішиться, коли мама дозволяє переглядати мультфільми.У майбутньому Владислав сподівається зустрітися із Сантою Клаусом та розповісти йому про найзаповітніші мрії, а, можливо, і покататися з ним на санках.Мама Наталка дякує усім небайдужим людям, зокрема волонтерам, що надають суттєву допомогу її сім’ї: «Найголовніше у зустрічах, які організовують волонтери, це моральна підтримка для нас, різноманітні спілкування, які мотивують, допомагають знаходити сили рухатися далі. Ми всі здружилися, і навіть наші дітки з нетерпінням чекають зустрічі один з одним, знають, що на них завжди чекають розваги, зоопарк, мультфільми, подарунки».Зробити сюрприз малюку може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.Інформація про батька Владислава є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/kuruka.htm .Інформація для благодійників: Владислав Курука – 7 років (10.07.2013). Ківерцівський р-н. Зріст: 140; Розмір взуття: 34.Реквізити для допомоги: 4149-4991-0824-0035 (Курука Наталія Миколаївна, ПриватБанк).