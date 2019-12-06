Покровський: не в Києві мають вирішувати, як жити лучанам. ВІДЕО





На цьому наголосив засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Покровський у своєму відеоблозі, який опублікували наYouTube-каналі організації. Напередодні він запросив лучан йти в депутати Луцькради разом із його командою.



«Я переконаний, що проблеми Луцька та навколишніх територій здатні вирішувати лише ті, хто тут живе та успішно працює, ті, хто вміє вирішувати проблеми своїх будинків, вулиць, підприємств чи установ, саме ті, для кого на першому місці інтереси людей, а не політичні ігри! Зеленський не вирішить проблеми смороду в Луцьку, Порошенко не відремонтує наші дороги, Ляшко не побудує тут завод з тисячами робочих місць, а Тимошенко не зробить нам нову каналізацію. Це можемо зробити лише ми з вами!» – наголосив Андрій Покровський.







Не київські партійні боси мають вирішувати, як жити лучанам, – йдеться в описі до відео. Лише місцеві можуть зробити Луцьк та мабутню об'єднану громаду сучасними та комфортними.



У відеоблозі Покровський зауважив, що саме з допомогою відповідальних лучан йому вдалося створити у Луцьку рекреаційну зону «Сіті Парк» та відновити «Промінь». Андрій Покровський впевнений, що зможе реалізувати ще багато корисних проєктів для громади, якщо команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» буде збільшуватися.



«Я прагну, щоб депутатами в Луцьку стали фахові люди! Я не хочу заповнити список будь-ким, як це часто роблять партії перед виборами. За три роки «СВІДОМІ» сформували велику команду, з якою я можу йти на вибори. Але в Луцьку та населених пунктах нашої майбутньої об'єднаної громади проживає більше 250 тисяч людей. Я переконаний, що серед них є багато талановитих та професійних. Вони часто вважають, що влада та політика не для них, бо їм нав'язали думку, що це брудна справа. Але це не так, якщо поставити інтереси міста вище особистих чи партійних. Саме тому ми в «Громадянському Русі «СВІДОМІ» поставили собі завдання знайти таких людей та повернути їм віру, що вони можуть дійсно впливати на управління містом і громадою. Сьогодні не достатньо бути просто активним, аналізувати події, обурюватись чи коментувати у соцмережах, потрібно самим йти у владу!» – наголосив Андрій Покровський.



Водночас він гарантує, що кожна активна й фахова людина отримає можливість стати кандидатом депутатом Луцькради.



Що для цього потрібно?



Перше – заповнити анкету на сайті



Друге – пройти попередній відкритий відбір в серпні, в результаті якого буде визначено 10 претендентів, що змагатимуться за депутатські мандати.



До слова, лише за добу від старту проєкту свої заявки на участь подали 75 лучан . Нагадаємо: вибори до міської ради в Луцьку та на території майбутньої Луцької ОТГ відбудуться 25 жовтня 2020 року.

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