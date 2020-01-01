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У Чорнобильській зоні затримали сталкера з Луцька

У Чорнобильській зоні затримали сталкера з Луцька
Працівники поліції зони Чорнобильської АЕС виявили під час патрулювання території туристів-екстремалів. Серед них був і лучанин.

Шукачів радіаційного екстриму правоохоронці виявили поблизу відселеного міста Прип’ять, - інформує відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначають, що п’ятеро осіб незаконно проникли до зони відчуження минаючи контрольно-пропускні пункти, чим порушили вимоги радіаційної безпеки. Ними виявилися жителі Луцька, Дніпра, Полтави, Чернігівщини та Миколаєва. Всі вони молоді – найстаршому з мандрівників 22 роки.

Відносно всіх порушників правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Молодикам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали адміністративних справ направили до суду для прийняття рішення.




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Теги: Чорнобильська АЕС, сталкер, лучанин
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Коментарі 1
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Ой-йо-йой 300 грн штрафу, а їх ще покатали на машині, прихистили, нагодували, оформили документи, а ще юридична тяганина. І інші витрати в 50000 грн компенсують платники податків.
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