У Чорнобильській зоні затримали сталкера з Луцька
Сьогодні, 10:07
Працівники поліції зони Чорнобильської АЕС виявили під час патрулювання території туристів-екстремалів. Серед них був і лучанин.
Шукачів радіаційного екстриму правоохоронці виявили поблизу відселеного міста Прип’ять, - інформує відділ комунікації поліції Київської області.
Зазначають, що п’ятеро осіб незаконно проникли до зони відчуження минаючи контрольно-пропускні пункти, чим порушили вимоги радіаційної безпеки. Ними виявилися жителі Луцька, Дніпра, Полтави, Чернігівщини та Миколаєва. Всі вони молоді – найстаршому з мандрівників 22 роки.
Відносно всіх порушників правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Молодикам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали адміністративних справ направили до суду для прийняття рішення.
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Шукачів радіаційного екстриму правоохоронці виявили поблизу відселеного міста Прип’ять, - інформує відділ комунікації поліції Київської області.
Зазначають, що п’ятеро осіб незаконно проникли до зони відчуження минаючи контрольно-пропускні пункти, чим порушили вимоги радіаційної безпеки. Ними виявилися жителі Луцька, Дніпра, Полтави, Чернігівщини та Миколаєва. Всі вони молоді – найстаршому з мандрівників 22 роки.
Відносно всіх порушників правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Молодикам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали адміністративних справ направили до суду для прийняття рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ой-йо-йой 300 грн штрафу, а їх ще покатали на машині, прихистили, нагодували, оформили документи, а ще юридична тяганина. І інші витрати в 50000 грн компенсують платники податків.
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