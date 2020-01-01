Як під Ковелем будували канал 90 років тому





Інформації про такий канал вкрай мало. В одному із найбільших цифрових архівів Польщі вдалось натрапити на цікаву світлину, датовану 1929 роком, - пише



У коментарі до фото було вказано, що це будівництво каналу імені Президента Ігнація Мосьціцького. Що ж стало відомо в результаті пошуків?



По-перше, такий канал на Волині й справді розпочали будувати в 1929 році. Канал ім. Президента Mościckiego мав стати важливою інвестицією II Речі Посполитої на Волинь. Назва каналу походить від імені третього польського президента Ігнація Мосьціцького, роки каденції якого припадають на 1926-1939 роки.



Перед початком будівництва у 1929 році, створили спеціальну водну спілку, яка мала профінансувати 30% будівництва, інші кошти виділялись через будування, яке мало бути профінансоване в 30 відсотках через місцеве самоврядування і центральний бюджет.



Однак через кілька років робіт, інтерес до будівництва в інвесторів втратився, і будівництво припинили. Виявилося, що нова водна дорога з Чорного Моря до Балтики через канал, була скоріше нездійсненною мрією амбітних авторів ідеї. Канал, щоправда, міг відіграти місцеву роль, але через технічні проблеми і територію, яка мала свої складнощі, проєкт зупинили.



Противниками прокладання каналу були рибні господарства, які помітили, що будівництво каналу вплинуло на рівень води в місцевих водоймах. Рибні господарства Волині вимагали відшкодувань. Отож можна сказати, що саме рибалки затримали дуже престижну інвестицію на Волинь.



Відомо, що волинське озеро Ритець з'єднане каналом Мосціцького з річкою Західний Буг, через який відбувається постійний стік води.



Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

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