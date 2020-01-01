У Луцьку біля Північного ринку автівка збила велосипедиста. ФОТО





Про це Інформаційному агенству



Повідомляється, що автомобіль Audi збив велосипедиста біля Північного ринку орієнтовно о 8 год ранку 10 липня.



На місці події працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на кільці біля Північного ринку сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це Інформаційному агенству Волинські новини повідомили очевидці.Повідомляється, що автомобіль Audi збив велосипедиста біля Північного ринку орієнтовно о 8 год ранку 10 липня.На місці події працювала поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію