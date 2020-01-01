У Луцьку біля Північного ринку автівка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 10:46
У Луцьку на кільці біля Північного ринку сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агенству Волинські новини повідомили очевидці.
Повідомляється, що автомобіль Audi збив велосипедиста біля Північного ринку орієнтовно о 8 год ранку 10 липня.
На місці події працювала поліція.
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Про це Інформаційному агенству Волинські новини повідомили очевидці.
Повідомляється, що автомобіль Audi збив велосипедиста біля Північного ринку орієнтовно о 8 год ранку 10 липня.
На місці події працювала поліція.
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