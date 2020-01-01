У Володимирі працівник суду захворів на коронавірус
Сьогодні, 11:13
У одного з працівників Володимир-Волинського міського суду лабораторно підтвердили COVID-19.
Про це інформують на сайті Володимир-Волинського суду.
"Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Володимир-Волинський міський суд Волинської області продовжує здійснювати судочинство, задля забезпечення доступу до правосуддя", - йдеться у повідомлені.
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Разом з цим, з метою безпечного перебування у приміщенні суду, на постійній основі там проводять прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь.
Також волинянам рекомендують подавати необхідні документи (позовні заяви, заяви, скарги, відзиви, пояснення, клопотання, тощо) засобами електронного та поштового зв’язку, або через особистий кабінет в системі «Електронний суд».
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Про це інформують на сайті Володимир-Волинського суду.
"Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Володимир-Волинський міський суд Волинської області продовжує здійснювати судочинство, задля забезпечення доступу до правосуддя", - йдеться у повідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку коронавірус виявили у працівника суду, установа припинила роботу
Разом з цим, з метою безпечного перебування у приміщенні суду, на постійній основі там проводять прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь.
Також волинянам рекомендують подавати необхідні документи (позовні заяви, заяви, скарги, відзиви, пояснення, клопотання, тощо) засобами електронного та поштового зв’язку, або через особистий кабінет в системі «Електронний суд».
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