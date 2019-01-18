Експерт: Єрмак в 2019 році міг підписати таємні угоди із РФ, але нічого не спромігся виконати

Володимир Цибулько заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак міг узгодити дії України з Російською Федерацією під час нормандської зустрічі.



Про це стало відомо із



«Згідно з інсайдом, росіяни ще у 2019 році отримали через Єрмака <підписання таємної угоди на останній зустрічі в Нормандському форматі. В неї входять пункти, серед яких повернення авіа та сухопутного сполучення, вода в Крим та вплив на кадрові рішення. Але Кремль не може через Єрмака отримати легалізацію підписаних ним обіцянок», - зазначає Цибулько.



Експерт звертає увагу, що жодна з цих умов досі не виконана, але відповідальність за це лежить на Єрмаку, бо під домовленостями його згода.



«Зеленський хитро вчинив, що не ставив свої підписи. А віддав це «почесне право» своєму головному перемовнику, котрий на закритих зустрічах один на один переконував в швидких результатах та яскравих перемогах. Але за півроку після підписання, зміни Кабміну, прокурора, ДБР та багатьох інших умов, які потрібні були Андрію Борисовичу для виконання - нічого не зроблено. І навіть його спроби перезапустити Парламент під себе, виглядають виключно як інфантильна мрія зробити раду ще раз. А на практиці вийде так що коаліцію доведеться робити із Медведчуком, останнього садити спікером і переживати, щоб нічого не сталось. Враховуючи що спікер може бути в.о. президента. Благо хоч Порошенко візьме вдвічі більше і опозиція звучатиме в рази сильніше!», - розмірковує експерт.



На думку Цибулька, чим більше Єрмак перетягуватиме на себе президентські повноваження, тим краще це для держави.



«Зрада і реванш явно відтягуються в часі із таким «прекрасним» менеджментом, що не може не радувати. Кремль спалив надто багато своїх консерв в Україні, тому сьогодні змушений спиратись на такий низькоякісний управлінський продукт. Що дає шанс справжнім українським силам на перезавантаження, політичне зміцнення та майбутнє звільнення наших територій силою. А не на умовах ворога», - резюмує Цибулько.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Політологзаявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак міг узгодити дії України з Російською Федерацією під час нормандської зустрічі.Про це стало відомо із заяви політолога на його сторінці у Facebook.«Згідно з інсайдом, росіяни ще у 2019 році отримали через Єрмака <підписання таємної угоди на останній зустрічі в Нормандському форматі. В неї входять пункти, серед яких повернення авіа та сухопутного сполучення, вода в Крим та вплив на кадрові рішення. Але Кремль не може через Єрмака отримати легалізацію підписаних ним обіцянок», - зазначає Цибулько.Експерт звертає увагу, що жодна з цих умов досі не виконана, але відповідальність за це лежить на Єрмаку, бо під домовленостями його згода.хитро вчинив, що не ставив свої підписи. А віддав це «почесне право» своєму головному перемовнику, котрий на закритих зустрічах один на один переконував в швидких результатах та яскравих перемогах. Але за півроку після підписання, зміни Кабміну, прокурора, ДБР та багатьох інших умов, які потрібні були Андрію Борисовичу для виконання - нічого не зроблено. І навіть його спроби перезапустити Парламент під себе, виглядають виключно як інфантильна мрія зробити раду ще раз. А на практиці вийде так що коаліцію доведеться робити із, останнього садити спікером і переживати, щоб нічого не сталось. Враховуючи що спікер може бути в.о. президента. Благо хочвізьме вдвічі більше і опозиція звучатиме в рази сильніше!», - розмірковує експерт.На думку Цибулька, чим більше Єрмак перетягуватиме на себе президентські повноваження, тим краще це для держави.«Зрада і реванш явно відтягуються в часі із таким «прекрасним» менеджментом, що не може не радувати. Кремль спалив надто багато своїх консерв в Україні, тому сьогодні змушений спиратись на такий низькоякісний управлінський продукт. Що дає шанс справжнім українським силам на перезавантаження, політичне зміцнення та майбутнє звільнення наших територій силою. А не на умовах ворога», - резюмує Цибулько.

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