У нацпарку на Волині затримали браконьєра, який ловив рибу сіткою

У Любешівському районі на території національного природного парку «Прип’ять-Стохід» рибпатрульні виявили браконьєра.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Так, 7 липня чоловік ловив рибу з дерев’яного човна забороненими знаряддями - мисиновою сіткою та ятером. У сітках браконьєра було два лина та 3 ляща. Відтак, горе-рибалка завдав шкоди на суму 1 323 грн.На чоловіка оформили адмінпротокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр лина становить – 210 грн, ляща – 301 грн.