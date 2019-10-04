У нацпарку на Волині затримали браконьєра, який ловив рибу сіткою
Сьогодні, 19:10
У Любешівському районі на території національного природного парку «Прип’ять-Стохід» рибпатрульні виявили браконьєра.
Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 7 липня чоловік ловив рибу з дерев’яного човна забороненими знаряддями - мисиновою сіткою та ятером. У сітках браконьєра було два лина та 3 ляща. Відтак, горе-рибалка завдав шкоди на суму 1 323 грн.
На чоловіка оформили адмінпротокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
Довідкова інформація
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр лина становить – 210 грн, ляща – 301 грн.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Так, 7 липня чоловік ловив рибу з дерев’яного човна забороненими знаряддями - мисиновою сіткою та ятером. У сітках браконьєра було два лина та 3 ляща. Відтак, горе-рибалка завдав шкоди на суму 1 323 грн.
На чоловіка оформили адмінпротокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.
Довідкова інформація
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр лина становить – 210 грн, ляща – 301 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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