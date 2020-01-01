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Волинянин на Тернопільщині викрав із будинку євро та долари

Волинянин на Тернопільщині викрав із будинку євро та долари
Відбуваючи покарання в місці позбавлення волі, 28-річний уродженець Волинської області зізнався у крадіжці на Тернопільщині.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Тернопільській області.

Підозрюваний розповів, що він причетний до викрадення грошових коштів з житлового будинку, що в Скалаті. Крадій віджав металопластикове вікно та викрав готівку, а саме 300 євро та 170 американських доларів.

Працівники Підволочиського відділу поліції інкримінують зловмиснику частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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Теги: волинянин, Тернопільщина, крадіжка
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