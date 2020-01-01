Волинянин на Тернопільщині викрав із будинку євро та долари
Сьогодні, 11:54
Відбуваючи покарання в місці позбавлення волі, 28-річний уродженець Волинської області зізнався у крадіжці на Тернопільщині.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Тернопільській області.
Підозрюваний розповів, що він причетний до викрадення грошових коштів з житлового будинку, що в Скалаті. Крадій віджав металопластикове вікно та викрав готівку, а саме 300 євро та 170 американських доларів.
Працівники Підволочиського відділу поліції інкримінують зловмиснику частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Тернопільській області.
Підозрюваний розповів, що він причетний до викрадення грошових коштів з житлового будинку, що в Скалаті. Крадій віджав металопластикове вікно та викрав готівку, а саме 300 євро та 170 американських доларів.
Працівники Підволочиського відділу поліції інкримінують зловмиснику частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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