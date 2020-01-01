Волинянин на Тернопільщині викрав із будинку євро та долари





Про це



Підозрюваний розповів, що він причетний до викрадення грошових коштів з житлового будинку, що в Скалаті. Крадій віджав металопластикове вікно та викрав готівку, а саме 300 євро та 170 американських доларів.



Працівники Підволочиського відділу поліції інкримінують зловмиснику частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України.



Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбуваючи покарання в місці позбавлення волі, 28-річний уродженець Волинської області зізнався у крадіжці на Тернопільщині.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Тернопільській області.Підозрюваний розповів, що він причетний до викрадення грошових коштів з житлового будинку, що в Скалаті. Крадій віджав металопластикове вікно та викрав готівку, а саме 300 євро та 170 американських доларів.Працівники Підволочиського відділу поліції інкримінують зловмиснику частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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