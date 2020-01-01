Яка ситуація з коронавірусом у Любешівському районі станом на 10 липня
Сьогодні, 12:11
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 осіб: жителів с. Седлище, с.Проходи, с. Нові Березичі та 2 жителів Любешева, - йдеться на Любешівської РДА.
Одну хвору госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської лікарні, 3 – перебувають на амбулаторному лікуванні та 1 хворий – на амбулаторному лікуванні у Маневицькій районній лікарні.
Надійшли 9 негативних результатів щодо захворювання на COVID-19: 4 – смт Любешів, 1 – Хоцунь, 1 – Зарудчі, 1 – Цир, 1 – Ветли, 1 – Підкормілля.
Одужали 3 особи: 1 – смт Любешів, 1 – с. Люб’язь, 1 – с. Зарудчі.
За весь період спостереження станом на 10 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 62 жителів Любешівського району:
Любешів – 21 (14 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Любешівська Воля – 2
Підкормілля - 3.
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За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 осіб: жителів с. Седлище, с.Проходи, с. Нові Березичі та 2 жителів Любешева, - йдеться на Любешівської РДА.
Одну хвору госпіталізували в інфекційне відділення Любешівської лікарні, 3 – перебувають на амбулаторному лікуванні та 1 хворий – на амбулаторному лікуванні у Маневицькій районній лікарні.
Надійшли 9 негативних результатів щодо захворювання на COVID-19: 4 – смт Любешів, 1 – Хоцунь, 1 – Зарудчі, 1 – Цир, 1 – Ветли, 1 – Підкормілля.
Одужали 3 особи: 1 – смт Любешів, 1 – с. Люб’язь, 1 – с. Зарудчі.
За весь період спостереження станом на 10 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 62 жителів Любешівського району:
Любешів – 21 (14 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Любешівська Воля – 2
Підкормілля - 3.
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