У Луцьку дали гроші на добудову приймального відділення міської лікарні

У Луцьку виділили 500 тисяч гривень на реконструкцію приймального відділення екстреної невідкладної медичної допомоги у міській клінічній лікарні.Про це йшлося у п’ятницю, 10 липня, під час сесії Луцькради.За словами радника мера, на реконструкцію приймального відділення вже передбачили 7 мільйонів із державного бюджету. Утім, очікують, що ця сума збільшиться за рахунок економії на інших об’єктах.«Ми починали з тендеру у 34 мільйона. У 26,5 мільйона внаслідок тендеру орієнтовно вийшов об’єкт. По програмі 7 приймальних відділень будуть зроблені за 7 мільйонів. Очевидно, що реконструкція відділення у Любешеві може обійтися у меншу суму, то можуть бути й вільні залишки», - зауважив Поліщук.