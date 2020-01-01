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У Луцьку дали гроші на добудову приймального відділення міської лікарні

У Луцьку дали гроші на добудову приймального відділення міської лікарні
У Луцьку виділили 500 тисяч гривень на реконструкцію приймального відділення екстреної невідкладної медичної допомоги у міській клінічній лікарні.

Про це йшлося у п’ятницю, 10 липня, під час сесії Луцькради.

За словами радника мера Ігоря Поліщука, на реконструкцію приймального відділення вже передбачили 7 мільйонів із державного бюджету. Утім, очікують, що ця сума збільшиться за рахунок економії на інших об’єктах.

«Ми починали з тендеру у 34 мільйона. У 26,5 мільйона внаслідок тендеру орієнтовно вийшов об’єкт. По програмі 7 приймальних відділень будуть зроблені за 7 мільйонів. Очевидно, що реконструкція відділення у Любешеві може обійтися у меншу суму, то можуть бути й вільні залишки», - зауважив Поліщук.

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Теги: гроші, Луцьк, лікарня
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