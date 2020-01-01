На Ратнівщині від коронавірусу вже одужало 78 людей із 154-ох
Сьогодні, 14:35
Упродовж останньої доби в Ратнівському районі зареєстрували 5 нових випадків коронавірусної інфекції.
Загалом, станом на 10 липня COVID-19 зареєстрували у 154 жителів Ратнівщини, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.
Одужало 78 осіб. Летальні випадки - 5 (с. Річиця та c. Замшани - 2, с.Гута, с. Велимче).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
смт Ратне - 47 випадки;
с. Річиця - 22 випадки;
с. П.Річицькі - 1 випадок;
с. Заброди - 2 випадки;
с. Лучичі – 1 випадок;
с. Якушів - 6 випадків;
с. Щедрогір - 4 випадки;
с. Підгір’я – 2 випадки;
с. Язавні - 1 випадок;
с. Датинь - 3 випадки;
с. Велимче - 18 випадків;
с. Запілля - 2 випадки;
с. Вужиськ - 4 випадки;
с. Замшани - 22 випадки;
с. Видраниця - 3 випадки;
смт Заболоття - 1 випадок;
с. Шменьки - 1 випадок;
с. Жиричі - 1 випадок;
с. Млинове - 2 випадки;
с. Броди - 1 випадок;
с. С - Оріхове - 1 випадок;
с. Гірники - 2 випадки;
с. Гута - 1 випадок;
с. Самари - 1випадок;
с. Прохід - 2 випадки;
с.Березники – 1 випадок;
с. Тур – 1 випадок.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 57 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Загалом, станом на 10 липня COVID-19 зареєстрували у 154 жителів Ратнівщини, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.
Одужало 78 осіб. Летальні випадки - 5 (с. Річиця та c. Замшани - 2, с.Гута, с. Велимче).
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
смт Ратне - 47 випадки;
с. Річиця - 22 випадки;
с. П.Річицькі - 1 випадок;
с. Заброди - 2 випадки;
с. Лучичі – 1 випадок;
с. Якушів - 6 випадків;
с. Щедрогір - 4 випадки;
с. Підгір’я – 2 випадки;
с. Язавні - 1 випадок;
с. Датинь - 3 випадки;
с. Велимче - 18 випадків;
с. Запілля - 2 випадки;
с. Вужиськ - 4 випадки;
с. Замшани - 22 випадки;
с. Видраниця - 3 випадки;
смт Заболоття - 1 випадок;
с. Шменьки - 1 випадок;
с. Жиричі - 1 випадок;
с. Млинове - 2 випадки;
с. Броди - 1 випадок;
с. С - Оріхове - 1 випадок;
с. Гірники - 2 випадки;
с. Гута - 1 випадок;
с. Самари - 1випадок;
с. Прохід - 2 випадки;
с.Березники – 1 випадок;
с. Тур – 1 випадок.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 57 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У місті на Волині інцидентність COVID-19 перевищує норму у три рази
09 липень, 14:09
Коментарі 0
Останні новини
На Ратнівщині від коронавірусу вже одужало 78 людей із 154-ох
Сьогодні, 14:35
У «ПортCity» стартував конкурс на найкращу фотозону*
Сьогодні, 14:07
У Луцьку породіллям вже не видають «бебі-бокси». ВІДЕО
Сьогодні, 13:40