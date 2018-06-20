Волинській облспоживспілці відмовили в оренді землі під Центральним ринком: що там буде

Волинській облспоживспілці відмовили в оренді землі на вулиці Глушець, 1.Про це йшлося у п’ятницю, 10 липня, під час сесії Луцькради.Йдеться про земельну ділянку площею 2,2 гектара. Нагадаємо,під час попереднього засідання сесії.«Підприємці з правої частини вже почали самі виїжджати. На сьогодні жоден контейнер не має законних підстав, щоб знаходитися на цій території. Залишаться всі об’єкти, що мають право власності, як об’єкти нерухомості. Зокрема, це павільйони, громадські вбиральні, кафе і підстанція», - розповів радник мераЗа його словами, мерія веде перемовини про перенесення підстанції з території Центрального ринку. До того ж, місті триває комплекс на найкращу концепцію облаштування території поблизу замку. Нині відібрали 6 робіт, із якими в подальшому можна буде ознайомитися на Лесі Українки та подати свої зауваження.«У подальшому на території можуть бути сувенірні групи товарів, вироби майстрів народного промислу, продукти харчування виключно домашнього походження, натуральні, які можуть привабити туристів і лучан. Але це буде десь три ряди, оформлені в середньовічному стилі», - відзначив Поліщук.На лівій частині колишнього ринку планують облаштувати парковку та кінотеатр на колесах.«Поки не облаштували парковку, бо там йдуть протести. Є небезпека пошкодження майна», - сказав радник мера.Депутатзазначив, що потрібно лишити, можливо, навіть розширити ряди для торгівлі продуктами біля павільйону, адже туди приїжджають люди з сіл та торгують домашньою продукцією. Також він попросив назад перенести зупинку, яку перенесли далі від ринку.