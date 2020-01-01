У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів
Сьогодні, 13:10
На Волині 9 липня рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок та споруд, підтоплених внаслідок негоди минулих днів.
Зокрема, бійці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Камінь-Каширський відкачували воду за п’ятьма адресами у селі Раків Ліс, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
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Зазначають, що всього за добу відкачали понад 5340 м кубічних води.
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Зокрема, бійці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Камінь-Каширський відкачували воду за п’ятьма адресами у селі Раків Ліс, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО
Зазначають, що всього за добу відкачали понад 5340 м кубічних води.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Вода стоїть у хатах»: жителі 5 районів на Волині потерпають від літнього паводка. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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