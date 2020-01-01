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У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів

У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів
На Волині 9 липня рятувальники відкачували воду з присадибних ділянок та споруд, підтоплених внаслідок негоди минулих днів.

Зокрема, бійці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Камінь-Каширський відкачували воду за п’ятьма адресами у селі Раків Ліс, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

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Зазначають, що всього за добу відкачали понад 5340 м кубічних води.

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У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів
У Камінь-Каширському районі рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених дворів

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Теги: Волинь, підтоплення, вода, рятувальники
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