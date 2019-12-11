«Ямки, ями, ямища»: Зеленського просять відремонтувати дорогу Луцьк – Дубно





Автор петиції Віктор Харчук зауважує, що особливо дорога від Луцька Волинської області до Острожця, що на Рівненщині, а також загалом траса сполученням Луцьк–Дубно – в аварійному стані.



«Ямки, ями, ямища, взуття, нерівності та інші пошкодження – це все характеризує цей напрямок», – йдеться у тексті звернення до президента.



Тож автор петиції просить Володимира Зеленського посприяти тому, аби автодорога відповідала європейським стандартам.



Для того, аби петицію розглянули, вони має набрати 25 тисяч голосів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті офісу президента з'явилася петиція з проханням зробити капітальний ремонт автошляху Луцьк–Дубно.Автор петиціїзауважує, що особливо дорога від Луцька Волинської області до Острожця, що на Рівненщині, а також загалом траса сполученням Луцьк–Дубно – в аварійному стані.«Ямки, ями, ямища, взуття, нерівності та інші пошкодження – це все характеризує цей напрямок», – йдеться у тексті звернення до президента.Тож автор петиції просить Володимира Зеленського посприяти тому, аби автодорога відповідала європейським стандартам.Для того, аби петицію розглянули, вони має набрати 25 тисяч голосів.

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