«Ямки, ями, ямища»: Зеленського просять відремонтувати дорогу Луцьк – Дубно
Сьогодні, 13:15
На сайті офісу президента з'явилася петиція з проханням зробити капітальний ремонт автошляху Луцьк–Дубно.
Автор петиції Віктор Харчук зауважує, що особливо дорога від Луцька Волинської області до Острожця, що на Рівненщині, а також загалом траса сполученням Луцьк–Дубно – в аварійному стані.
«Ямки, ями, ямища, взуття, нерівності та інші пошкодження – це все характеризує цей напрямок», – йдеться у тексті звернення до президента.
Тож автор петиції просить Володимира Зеленського посприяти тому, аби автодорога відповідала європейським стандартам.
Для того, аби петицію розглянули, вони має набрати 25 тисяч голосів.
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Автор петиції Віктор Харчук зауважує, що особливо дорога від Луцька Волинської області до Острожця, що на Рівненщині, а також загалом траса сполученням Луцьк–Дубно – в аварійному стані.
«Ямки, ями, ямища, взуття, нерівності та інші пошкодження – це все характеризує цей напрямок», – йдеться у тексті звернення до президента.
Тож автор петиції просить Володимира Зеленського посприяти тому, аби автодорога відповідала європейським стандартам.
Для того, аби петицію розглянули, вони має набрати 25 тисяч голосів.
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