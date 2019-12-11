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«Ямки, ями, ямища»: Зеленського просять відремонтувати дорогу Луцьк – Дубно

«Ямки, ями, ямища»: Зеленського просять відремонтувати дорогу Луцьк – Дубно
На сайті офісу президента з'явилася петиція з проханням зробити капітальний ремонт автошляху Луцьк–Дубно.

Автор петиції Віктор Харчук зауважує, що особливо дорога від Луцька Волинської області до Острожця, що на Рівненщині, а також загалом траса сполученням Луцьк–Дубно – в аварійному стані.

«Ямки, ями, ямища, взуття, нерівності та інші пошкодження – це все характеризує цей напрямок», – йдеться у тексті звернення до президента.

Тож автор петиції просить Володимира Зеленського посприяти тому, аби автодорога відповідала європейським стандартам.

Для того, аби петицію розглянули, вони має набрати 25 тисяч голосів.

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Теги: Віталій Харчук, петиція, дорога, Володимир Зеленський, Дубно, Луцьк
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