У Луцьку породіллям вже не видають «бебі-бокси». ВІДЕО





Про це Людмила Сербіненко.



"Бебі-бокси" нині лишилися лише у Ратнівському, Старовижівському та Любешівському районах. У Волинському перинатальному центрі та Луцькому поголовому будинку пакунки скінчилися ще в травні.



"З 29 травня сім'ї отримують довідки, що в пологому не отримали пакунок малюка. Далі звертаються в департамент соцслужби впродовж місяця від народження дитини", - розповіла заступниця медичного директора Олена Курак.



При виписці з обласного перинатального центру лучанці Юлії Сєровій медики сказали, що доведеться чекати на пакунок малюка. Минуло два тижні – бейбі-бокса немає, каже жінка. Про те, що пакунок малюка їй не дадуть, дізналася наступного дня після пологів.



"У 2019-му волинянам видали більше 15 тисяч пакунків малюка, цього року майже 5 тисяч", - каже керівниця обласного соцдепартаменту Людмила Сербіненко. Вона пояснює, що торік соцпакунки закуповувала іноземна організація, цього року державна структура. Тендер оскаржили в Антимонопольному комітеті – виникла затримка поставок.



Нині в області є 450 заяв від сімей, які не отримали бейбі-бокси. Коли отримають компенсацію і яка це буде сума – невідомо, постанова ще не опублікована,- говорить соцпрацівниця. За попередніми прогнозами, "бейбі-бокси" почнуть видавати з вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 10 червня на Волині лишилося всього 50 пакунків для новонароджених. У Луцьку – жодного.Про це Суспільному розповіла т.в.о. директора департаменту соцполітики облдержадміністрації"Бебі-бокси" нині лишилися лише у Ратнівському, Старовижівському та Любешівському районах. У Волинському перинатальному центрі та Луцькому поголовому будинку пакунки скінчилися ще в травні."З 29 травня сім'ї отримують довідки, що в пологому не отримали пакунок малюка. Далі звертаються в департамент соцслужби впродовж місяця від народження дитини", - розповіла заступниця медичного директораПри виписці з обласного перинатального центру лучанцімедики сказали, що доведеться чекати на пакунок малюка. Минуло два тижні – бейбі-бокса немає, каже жінка. Про те, що пакунок малюка їй не дадуть, дізналася наступного дня після пологів."У 2019-му волинянам видали більше 15 тисяч пакунків малюка, цього року майже 5 тисяч", - каже керівниця обласного соцдепартаменту Людмила Сербіненко. Вона пояснює, що торік соцпакунки закуповувала іноземна організація, цього року державна структура. Тендер оскаржили в Антимонопольному комітеті – виникла затримка поставок.Нині в області є 450 заяв від сімей, які не отримали бейбі-бокси. Коли отримають компенсацію і яка це буде сума – невідомо, постанова ще не опублікована,- говорить соцпрацівниця. За попередніми прогнозами, "бейбі-бокси" почнуть видавати з вересня.

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