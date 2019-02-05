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У Луцьку породіллям вже не видають «бебі-бокси». ВІДЕО

У Луцьку породіллям вже не видають «бебі-бокси». ВІДЕО
Станом на 10 червня на Волині лишилося всього 50 пакунків для новонароджених. У Луцьку – жодного.

Про це Суспільному розповіла т.в.о. директора департаменту соцполітики облдержадміністрації Людмила Сербіненко.

"Бебі-бокси" нині лишилися лише у Ратнівському, Старовижівському та Любешівському районах. У Волинському перинатальному центрі та Луцькому поголовому будинку пакунки скінчилися ще в травні.

"З 29 травня сім'ї отримують довідки, що в пологому не отримали пакунок малюка. Далі звертаються в департамент соцслужби впродовж місяця від народження дитини", - розповіла заступниця медичного директора Олена Курак.

При виписці з обласного перинатального центру лучанці Юлії Сєровій медики сказали, що доведеться чекати на пакунок малюка. Минуло два тижні – бейбі-бокса немає, каже жінка. Про те, що пакунок малюка їй не дадуть, дізналася наступного дня після пологів.

"У 2019-му волинянам видали більше 15 тисяч пакунків малюка, цього року майже 5 тисяч", - каже керівниця обласного соцдепартаменту Людмила Сербіненко. Вона пояснює, що торік соцпакунки закуповувала іноземна організація, цього року державна структура. Тендер оскаржили в Антимонопольному комітеті – виникла затримка поставок.

Нині в області є 450 заяв від сімей, які не отримали бейбі-бокси. Коли отримають компенсацію і яка це буде сума – невідомо, постанова ще не опублікована,- говорить соцпрацівниця. За попередніми прогнозами, "бейбі-бокси" почнуть видавати з вересня.


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Теги: пакунок малюка, Волинь, породілля
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