У «ПортCity» стартував конкурс на найкращу фотозону*

У ТРЦ "ПортCity" стартував конкурс на найкращу фотозону. Першим учасником стала "Студія декору Михайлецької Тетяни".Про це повідомили в адміністрації закладу.З 10 по 12 липня у холі на 1-му поверсі торгово-розважального центру можна побачити яскраву та унікальну фотозону від "Студії декору Михайлецької Тетяни"."Роздивляйтесь, фотографуйтесь та діліться оригінальними знімками з друзями в соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity" (сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників).Приз за найкращу фотозону - 15 000 гривень від ТРЦ "ПортCity".Нагадують, що реєстрація на конкурс триватиме до 12 липня включно. Щоб прийняти участь в конкурсі, необхідно заповнити електронну анкету за посиланням в описі профілю.