У «ПортCity» стартував конкурс на найкращу фотозону*
Сьогодні, 14:07
У ТРЦ "ПортCity" стартував конкурс на найкращу фотозону. Першим учасником стала "Студія декору Михайлецької Тетяни".
Про це повідомили в адміністрації закладу.
З 10 по 12 липня у холі на 1-му поверсі торгово-розважального центру можна побачити яскраву та унікальну фотозону від "Студії декору Михайлецької Тетяни".
"Роздивляйтесь, фотографуйтесь та діліться оригінальними знімками з друзями в соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.
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Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity" (сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників).
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Приз за найкращу фотозону - 15 000 гривень від ТРЦ "ПортCity".
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Нагадують, що реєстрація на конкурс триватиме до 12 липня включно. Щоб прийняти участь в конкурсі, необхідно заповнити електронну анкету за посиланням в описі профілю.
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Про це повідомили в адміністрації закладу.
З 10 по 12 липня у холі на 1-му поверсі торгово-розважального центру можна побачити яскраву та унікальну фотозону від "Студії декору Михайлецької Тетяни".
"Роздивляйтесь, фотографуйтесь та діліться оригінальними знімками з друзями в соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.
⠀
Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity" (сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників).
⠀
Приз за найкращу фотозону - 15 000 гривень від ТРЦ "ПортCity".
⠀
Нагадують, що реєстрація на конкурс триватиме до 12 липня включно. Щоб прийняти участь в конкурсі, необхідно заповнити електронну анкету за посиланням в описі профілю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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