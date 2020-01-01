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У «ПортCity» стартував конкурс на найкращу фотозону*

У «ПортCity» стартував конкурс на найкращу фотозону*
У ТРЦ "ПортCity" стартував конкурс на найкращу фотозону. Першим учасником стала "Студія декору Михайлецької Тетяни".

Про це повідомили в адміністрації закладу.

З 10 по 12 липня у холі на 1-му поверсі торгово-розважального центру можна побачити яскраву та унікальну фотозону від "Студії декору Михайлецької Тетяни".

"Роздивляйтесь, фотографуйтесь та діліться оригінальними знімками з друзями в соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity" (сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників).

Приз за найкращу фотозону - 15 000 гривень від ТРЦ "ПортCity".

Нагадують, що реєстрація на конкурс триватиме до 12 липня включно. Щоб прийняти участь в конкурсі, необхідно заповнити електронну анкету за посиланням в описі профілю.


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Теги: ПортCity, конкурс фотозон
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