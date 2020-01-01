Луцький прикордонний загін відзначив 102-гу річницю. ФОТО





З цієї нагоди на плацу військової частини зібрались захисники кордону та ветерани служби, представники влади та духовенства,



Привітати прикордонників завітав радник міського голови Ігор Поліщук. Він зазначив, що після проголошення Незалежності України, одними з перших Законів, які прийняла Верховна Рада України, був Закон “Про державний кордон України” та Закон “Про державну прикордонну службу”. Таким чином український парламент по-особливому підкреслив важливість державного кордону та його охорони.



Ігор Поліщук подякував прикордонникам за роботу, служіння нашій державі та народу України.



“Дякую за охорону кордону та дотримання там правопорядку, за безпеку України. Особливо дякую тим, хто брав участь у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил. Бажаю міцного здоров’я вам та вашим близьким, щоб у ваших сім’ях був спокій та злагода. Бажаю впевненості в завтрашньому дні та оптимізму. Хочеться побажати вам миру, добра та злагоди. Нехай Господь береже Україну, Волинь, Луцьк та Луцький прикордонний загін”, - наголосив радник міського голови.



Після вітальної промови, захисникам кордону він вручив подяки міського голови.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі прикордонники сьогодні, 10 липня, відзначили 102-гу річницю з дня створення Третьої Волинської кордонної бригади, яка дислокувалась в Луцьку.З цієї нагоди на плацу військової частини зібрались захисники кордону та ветерани служби, представники влади та духовенства, повідомляє міська рада.Привітати прикордонників завітав радник міського голови. Він зазначив, що після проголошення Незалежності України, одними з перших Законів, які прийняла Верховна Рада України, був Закон “Про державний кордон України” та Закон “Про державну прикордонну службу”. Таким чином український парламент по-особливому підкреслив важливість державного кордону та його охорони.Ігор Поліщук подякував прикордонникам за роботу, служіння нашій державі та народу України.“Дякую за охорону кордону та дотримання там правопорядку, за безпеку України. Особливо дякую тим, хто брав участь у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил. Бажаю міцного здоров’я вам та вашим близьким, щоб у ваших сім’ях був спокій та злагода. Бажаю впевненості в завтрашньому дні та оптимізму. Хочеться побажати вам миру, добра та злагоди. Нехай Господь береже Україну, Волинь, Луцьк та Луцький прикордонний загін”, - наголосив радник міського голови.Після вітальної промови, захисникам кордону він вручив подяки міського голови.

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