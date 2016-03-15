На Волині діти під час прогулянки у лісі знашли артснаряди
Сьогодні, 14:50
9 липня піротехніки ДСНС у Волинській області вилучили та знищили 8 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Про це повідомляє Головне УДСНС у Волинській області.
Небезпечні знахідки, а саме 7 артилерійських снарядів калібру 76, 107 та 122 мм та одну мінометну міну часів Другої світової війни виявили мешканець села Мала Яблунька, збираючи гриби, та діти під час прогулянки у лісі поблизу села Гута Лісівська Маневицького району.
Після проведення невідкладних робіт вибухонебезпечні предмети знищені у встановленому порядку.
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Про це повідомляє Головне УДСНС у Волинській області.
Небезпечні знахідки, а саме 7 артилерійських снарядів калібру 76, 107 та 122 мм та одну мінометну міну часів Другої світової війни виявили мешканець села Мала Яблунька, збираючи гриби, та діти під час прогулянки у лісі поблизу села Гута Лісівська Маневицького району.
Після проведення невідкладних робіт вибухонебезпечні предмети знищені у встановленому порядку.
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