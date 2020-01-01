Відкривають луцькі дитсадки, працівники яких перехворіли на коронавірус
Сьогодні, 15:11
З понеділка 13 липня дошкільні навчальні заклади Луцька №36 та 37 відновлять свою роботу.
Рішення про це прийняли сьогодні, 10 липня, під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки, враховуючи інформацію, надану начальником управління освіти Зіновією Лещенко, повідомляє пресслужба Луцькради.
Як зазначила посадовець, працівники цих садочків, які перехворіли на COVID-19, протягом усього перебігу захворювання на роботі або не перебували, або уникнули контактів із іншими учасниками навчального процесу. Станом на сьогодні, нових випадків захворювання у цих закладах не зафіксовано, вжито усіх превентивних заходів.
Повідомляють також, що за останню добу у Луцьку зафіксували 19 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього в місті - 622 випадки захворювання, з них 13 — летальних. За час епідемії одужало 163 лучанина.
У зв’язку з цим тривають перевірки дотримання вимог карантину силами Держпродспоживслужби, поліції, департаменту муніципальної варти та виконавчих органів Луцької міської ради.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що випадки інфікування коронавірусом виявили у працівників луцьких дитсадків №36 і 36. Зокрема, у ДНЗ №36 недугу виявили у музичного керівника, заступника директора, медсестри та помічника вихователя.
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Рішення про це прийняли сьогодні, 10 липня, під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки, враховуючи інформацію, надану начальником управління освіти Зіновією Лещенко, повідомляє пресслужба Луцькради.
Як зазначила посадовець, працівники цих садочків, які перехворіли на COVID-19, протягом усього перебігу захворювання на роботі або не перебували, або уникнули контактів із іншими учасниками навчального процесу. Станом на сьогодні, нових випадків захворювання у цих закладах не зафіксовано, вжито усіх превентивних заходів.
Повідомляють також, що за останню добу у Луцьку зафіксували 19 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього в місті - 622 випадки захворювання, з них 13 — летальних. За час епідемії одужало 163 лучанина.
У зв’язку з цим тривають перевірки дотримання вимог карантину силами Держпродспоживслужби, поліції, департаменту муніципальної варти та виконавчих органів Луцької міської ради.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що випадки інфікування коронавірусом виявили у працівників луцьких дитсадків №36 і 36. Зокрема, у ДНЗ №36 недугу виявили у музичного керівника, заступника директора, медсестри та помічника вихователя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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