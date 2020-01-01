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У місті на Волині автомобіль влетів у зупинку. ФОТО

У місті на Волині автомобіль влетів у зупинку. ФОТО
У Нововолинську на виїзді з 15-го мікрорайону автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту.

Про це на йдеться на сторінці "Нововолинськ" у facebook.

Аварія трапилася сьогодні, 10 липня.

За словами очевидців, водій легковика LADA на перехресті не впорався з керуванням, внаслідок чого в’їхав у зупинку “Завод СТО”.

За попередніми даними, потерпілих внаслідок аварії немає.

У місті на Волині автомобіль влетів у зупинку. ФОТО
У місті на Волині автомобіль влетів у зупинку. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, зупинка, аварія
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