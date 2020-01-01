У місті на Волині автомобіль влетів у зупинку. ФОТО
Сьогодні, 15:18
У Нововолинську на виїзді з 15-го мікрорайону автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту.
Про це на йдеться на сторінці "Нововолинськ" у facebook.
Аварія трапилася сьогодні, 10 липня.
За словами очевидців, водій легковика LADA на перехресті не впорався з керуванням, внаслідок чого в’їхав у зупинку “Завод СТО”.
За попередніми даними, потерпілих внаслідок аварії немає.
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Про це на йдеться на сторінці "Нововолинськ" у facebook.
Аварія трапилася сьогодні, 10 липня.
За словами очевидців, водій легковика LADA на перехресті не впорався з керуванням, внаслідок чого в’їхав у зупинку “Завод СТО”.
За попередніми даними, потерпілих внаслідок аварії немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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