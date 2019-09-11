Фахівці назвали причину загибелі риби на Кічкарівських ставках





Тож працівники відділу екології міської ради обстежили водойми і взяли замір води для лабораторного дослідження та прибирання мертвої риби, - йдеться на сайті Луцькради.



Працівники лабораторії Волинського центру з гідрометеорології зазначили, що у досліджених зразках води виявили дуже низький вміст кисню БСК- 2,5мг/л одиниць, при нормі в літню пору для водойм рибогосподарського призначення від 6 мг/л і вище, а також високу температуру води +29ºС.



Тож фахівці зауважують, що такі умови призводять до замору риби, що неодноразово відбувається на міських ставках, які мають не значну глибину, дуже повільний водообмін.



Волинянам, які проживають в районі Кічкарівських ставів від пр.Стефаника до вул.Ковельської, вул.Кічкарівської, вул.Миру-Ломоносова інформують про незадовільну якість води у ставках та рекомендують утриматись від любительського рибальства на території ставів.



При цьому зауважують, що причинами погіршення якості води у ставках є розорювання та влаштування городів у прибережних захисних смугах та водоохоронних зонах водних об’єктів, використання органічних та мінеральних добрив, що змиваються у воду з городів, а також самовільно влаштовані відведення неочищених стоків у ставки.



Інспектори департаменту муніципальної варти, працівники КП “Луцькводоканал”, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”, періодично проводять рейдові перевірки щодо правомірності влаштування водовідведення, як зливових та господарсько-побутових стоків з приватних будинків у районах прилеглих до водойм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в Кічкарівських ставках виявили факт загибелі риби Тож працівники відділу екології міської ради обстежили водойми і взяли замір води для лабораторного дослідження та прибирання мертвої риби, - йдеться на сайті Луцькради.Працівники лабораторії Волинського центру з гідрометеорології зазначили, що у досліджених зразках води виявили дуже низький вміст кисню БСК- 2,5мг/л одиниць, при нормі в літню пору для водойм рибогосподарського призначення від 6 мг/л і вище, а також високу температуру води +29ºС.Тож фахівці зауважують, що такі умови призводять до замору риби, що неодноразово відбувається на міських ставках, які мають не значну глибину, дуже повільний водообмін.Волинянам, які проживають в районі Кічкарівських ставів від пр.Стефаника до вул.Ковельської, вул.Кічкарівської, вул.Миру-Ломоносова інформують про незадовільну якість води у ставках та рекомендують утриматись від любительського рибальства на території ставів.При цьому зауважують, що причинами погіршення якості води у ставках є розорювання та влаштування городів у прибережних захисних смугах та водоохоронних зонах водних об’єктів, використання органічних та мінеральних добрив, що змиваються у воду з городів, а також самовільно влаштовані відведення неочищених стоків у ставки.Інспектори департаменту муніципальної варти, працівники КП “Луцькводоканал”, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”, періодично проводять рейдові перевірки щодо правомірності влаштування водовідведення, як зливових та господарсько-побутових стоків з приватних будинків у районах прилеглих до водойм.

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