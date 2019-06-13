Волинянин, який п'яним зарізав свого знайомого, постане перед судом
Сьогодні, 15:42
35-річний мешканець Володимира постане перед судом за вбивство.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, удень 12 квітня 2020 року нетверезий неодноразово судимий волинянин під час пиятики, яка завершилася конфліктом, ударив ножем 48-річного знайомого.
Потерпілий помер від крововтрати.
Окрім умисного вбивства, волинянина судитимуть також за придбання, носіння й зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, адже під час обшуку у його оселі правоохоронці виявили ще і придатні до стрільби набої калібру 7,62х39 мм.
Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, удень 12 квітня 2020 року нетверезий неодноразово судимий волинянин під час пиятики, яка завершилася конфліктом, ударив ножем 48-річного знайомого.
Потерпілий помер від крововтрати.
Окрім умисного вбивства, волинянина судитимуть також за придбання, носіння й зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, адже під час обшуку у його оселі правоохоронці виявили ще і придатні до стрільби набої калібру 7,62х39 мм.
Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.
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