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Волинянин, який п'яним зарізав свого знайомого, постане перед судом

Волинянин, який п'яним зарізав свого знайомого, постане перед судом
35-річний мешканець Володимира постане перед судом за вбивство.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, удень 12 квітня 2020 року нетверезий неодноразово судимий волинянин під час пиятики, яка завершилася конфліктом, ударив ножем 48-річного знайомого.

Потерпілий помер від крововтрати.

Окрім умисного вбивства, волинянина судитимуть також за придбання, носіння й зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, адже під час обшуку у його оселі правоохоронці виявили ще і придатні до стрільби набої калібру 7,62х39 мм.

Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.


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Теги: Волинь, суд, пиятика, вбивство
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