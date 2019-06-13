Волинянин, який п'яним зарізав свого знайомого, постане перед судом

35-річний мешканець Володимира постане перед судом за вбивство.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, удень 12 квітня 2020 року нетверезий неодноразово судимий волинянин під час пиятики, яка завершилася конфліктом, ударив ножем 48-річного знайомого.Потерпілий помер від крововтрати.Окрім умисного вбивства, волинянина судитимуть також за придбання, носіння й зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, адже під час обшуку у його оселі правоохоронці виявили ще і придатні до стрільби набої калібру 7,62х39 мм.Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.