На Волині син систематично ображав за погрожував матері

Судитимуть 40-річного ковельчанина, який вчиняв домашнє насильство над матір'ю.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Довгий час від дій чоловіка потерпала його рідна матір, з якою він разом проживає. Лайка, погрози, психологічне насильство – те, що доводилося щодня терпіти жінці.За такі дії її сина не раз притягували до адміністративної відповідальності, але це не допомогло.Нині ж його судитимуть за домашнє насильство – кримінальне правопорушення, передбачене ст. 126-1 КК України, вчинення якого карається громадськими роботами (150-240 годин), арештом (до шести місяців), обмеженням волі (до п’яти років) або позбавленням волі (до двох років).Далі – слово за судом.