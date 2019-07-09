На Волині син систематично ображав за погрожував матері
Сьогодні, 18:18
Судитимуть 40-річного ковельчанина, який вчиняв домашнє насильство над матір'ю.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Довгий час від дій чоловіка потерпала його рідна матір, з якою він разом проживає. Лайка, погрози, психологічне насильство – те, що доводилося щодня терпіти жінці.
За такі дії її сина не раз притягували до адміністративної відповідальності, але це не допомогло.
Нині ж його судитимуть за домашнє насильство – кримінальне правопорушення, передбачене ст. 126-1 КК України, вчинення якого карається громадськими роботами (150-240 годин), арештом (до шести місяців), обмеженням волі (до п’яти років) або позбавленням волі (до двох років).
Далі – слово за судом.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Довгий час від дій чоловіка потерпала його рідна матір, з якою він разом проживає. Лайка, погрози, психологічне насильство – те, що доводилося щодня терпіти жінці.
За такі дії її сина не раз притягували до адміністративної відповідальності, але це не допомогло.
Нині ж його судитимуть за домашнє насильство – кримінальне правопорушення, передбачене ст. 126-1 КК України, вчинення якого карається громадськими роботами (150-240 годин), арештом (до шести місяців), обмеженням волі (до п’яти років) або позбавленням волі (до двох років).
Далі – слово за судом.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Від початку року на Волині викрили 18 підпільних заправок
Сьогодні, 18:50
На Волині син систематично ображав за погрожував матері
Сьогодні, 18:18
У Луцьку 4-річний хлопчик втік з дому і сам гуляв вулицями міста
Сьогодні, 17:22