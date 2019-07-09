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На Волині син систематично ображав за погрожував матері

На Волині син систематично ображав за погрожував матері
Судитимуть 40-річного ковельчанина, який вчиняв домашнє насильство над матір'ю.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Довгий час від дій чоловіка потерпала його рідна матір, з якою він разом проживає. Лайка, погрози, психологічне насильство – те, що доводилося щодня терпіти жінці.

За такі дії її сина не раз притягували до адміністративної відповідальності, але це не допомогло.

Нині ж його судитимуть за домашнє насильство – кримінальне правопорушення, передбачене ст. 126-1 КК України, вчинення якого карається громадськими роботами (150-240 годин), арештом (до шести місяців), обмеженням волі (до п’яти років) або позбавленням волі (до двох років).

Далі – слово за судом.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковель, домашнє насильство, син
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