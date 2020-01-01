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Повідомили, коли «Укрзалізниця» планує повноцінно відновити пасажирські перевезення

Повідомили, коли «Укрзалізниця» планує повноцінно відновити пасажирські перевезення
"Укрзалізниця" планує у серпні повноцінно відновити залізничне сполучення, якщо в країні поліпшиться епідемічна ситуація.

Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, - пише ТСН.

За його словами, наразі відновили третину приміських поїздів та потягів далекого сполучення.

"Наразі в Україні карантин подовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на коронавірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні", - розповів Іван Юрик.

Він зауважив, що до Львова курсує 17 поїздів далеко сполучення та десять приміських. Попри обмеження кількості пасажирів у вагонах (по два в купе та СВ, а в плацкарті - шаховий порядок), населеність поїздів складає близько 90%. Юрик каже, якщо збільшиться попит, то "Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів.

Також буде розглянута доцільність встановлення на Львівському залізничному вокзалі сучасних інфрачервоних систем скринінгу температури. "Вже найближчим часом ми встановимо такі системи на київському вокзалі та протестуємо їх", - повідомив Іван Юрик.


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Теги: Укрзалізниця, пасажирські перевезення
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