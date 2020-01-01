У Ківерцях послаблюють карантин





Про це



Так, вирішили послабити карантин щодо:

- діяльності готелів;

- діяльності закладів громадського харчування, яким дозволили приймати відвідувачів у приміщення, за умови дотримання протиепідемічних заходів;

- діяльності роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, за умови проходження працівниками та відвідувачами температурного скринінгу, обладнання місця для дезінфекції рук;

- діяльність закладів культури.



Відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів поклали на власників закладів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Ківерцівської міської ОТГ вирішили послабити карантинні обмеження.Про це йдеться на сайті Ківерцівської громади.Так, вирішили послабити карантин щодо:- діяльності готелів;- діяльності закладів громадського харчування, яким дозволили приймати відвідувачів у приміщення, за умови дотримання протиепідемічних заходів;- діяльності роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, за умови проходження працівниками та відвідувачами температурного скринінгу, обладнання місця для дезінфекції рук;- діяльність закладів культури.Відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів поклали на власників закладів.

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