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У Ківерцях послаблюють карантин

У Ківерцях послаблюють карантин
На території Ківерцівської міської ОТГ вирішили послабити карантинні обмеження.

Про це йдеться на сайті Ківерцівської громади.

Так, вирішили послабити карантин щодо:
- діяльності готелів;
- діяльності закладів громадського харчування, яким дозволили приймати відвідувачів у приміщення, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
- діяльності роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, за умови проходження працівниками та відвідувачами температурного скринінгу, обладнання місця для дезінфекції рук;
- діяльність закладів культури.

Відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів поклали на власників закладів.

У Ківерцях послаблюють карантин
У Ківерцях послаблюють карантин
У Ківерцях послаблюють карантин

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Теги: Ківерцівська ОТГ, послаблення карантину
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