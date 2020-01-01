У Ківерцях послаблюють карантин
Сьогодні, 16:53
На території Ківерцівської міської ОТГ вирішили послабити карантинні обмеження.
Про це йдеться на сайті Ківерцівської громади.
Так, вирішили послабити карантин щодо:
- діяльності готелів;
- діяльності закладів громадського харчування, яким дозволили приймати відвідувачів у приміщення, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
- діяльності роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, за умови проходження працівниками та відвідувачами температурного скринінгу, обладнання місця для дезінфекції рук;
- діяльність закладів культури.
Відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів поклали на власників закладів.
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Про це йдеться на сайті Ківерцівської громади.
Так, вирішили послабити карантин щодо:
- діяльності готелів;
- діяльності закладів громадського харчування, яким дозволили приймати відвідувачів у приміщення, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
- діяльності роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, за умови проходження працівниками та відвідувачами температурного скринінгу, обладнання місця для дезінфекції рук;
- діяльність закладів культури.
Відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів поклали на власників закладів.
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