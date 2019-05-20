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В аварії на Волині зіткнулися два буси Mercedes. ФОТО

В аварії на Волині зіткнулися два буси Mercedes. ФОТО
На виїзді із Нововолинська зіткнулися мікроавтобуси Mercedes Vito та Mercedes Sprinter.

Про це пише Нововолинський інформаційний портал.

Зазначається, що обидва буси рухались у напрямку Іванич. Першим їхав Mercedes Vito, який повертав ліворуч на деревообробне підприємство, а Mercedes Sprinter хотів здійснити обгон і врізався у нього.

На місці події працювала поліція, яка я'ясовувала обставини ДТП. Постраждалих немає.

В аварії на Волині зіткнулися два буси Mercedes. ФОТО
В аварії на Волині зіткнулися два буси Mercedes. ФОТО
В аварії на Волині зіткнулися два буси Mercedes. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, аварія, бус
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