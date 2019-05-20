В аварії на Волині зіткнулися два буси Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 17:05
На виїзді із Нововолинська зіткнулися мікроавтобуси Mercedes Vito та Mercedes Sprinter.
Про це пише Нововолинський інформаційний портал.
Зазначається, що обидва буси рухались у напрямку Іванич. Першим їхав Mercedes Vito, який повертав ліворуч на деревообробне підприємство, а Mercedes Sprinter хотів здійснити обгон і врізався у нього.
На місці події працювала поліція, яка я'ясовувала обставини ДТП. Постраждалих немає.
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Про це пише Нововолинський інформаційний портал.
Зазначається, що обидва буси рухались у напрямку Іванич. Першим їхав Mercedes Vito, який повертав ліворуч на деревообробне підприємство, а Mercedes Sprinter хотів здійснити обгон і врізався у нього.
На місці події працювала поліція, яка я'ясовувала обставини ДТП. Постраждалих немає.
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