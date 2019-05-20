В аварії на Волині зіткнулися два буси Mercedes. ФОТО





Про це пише



Зазначається, що обидва буси рухались у напрямку Іванич. Першим їхав Mercedes Vito, який повертав ліворуч на деревообробне підприємство, а Mercedes Sprinter хотів здійснити обгон і врізався у нього.



На місці події працювала поліція, яка я'ясовувала обставини ДТП. Постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виїзді із Нововолинська зіткнулися мікроавтобуси Mercedes Vito та Mercedes Sprinter.Про це пише Нововолинський інформаційний портал Зазначається, що обидва буси рухались у напрямку Іванич. Першим їхав Mercedes Vito, який повертав ліворуч на деревообробне підприємство, а Mercedes Sprinter хотів здійснити обгон і врізався у нього.На місці події працювала поліція, яка я'ясовувала обставини ДТП. Постраждалих немає.

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