У Луцьку 4-річний хлопчик втік з дому і сам гуляв вулицями міста

Патрульні розшукали рідних хлопчика, який самостійно гуляв вулицями Луцька.Так, 9 липня, близько 18-ї години небайдужі громадяни повідомили патрульним, що на вулиці Грабовського 4-річний хлопчик самостійно ходить біля проїжджої частини, - інформує патрульна поліція Волинської області.Прибувши на місце події, поліцейські намагалися дізнатися будь-яку інформацію, але малюк не зміг розповісти, як його звати та де проживає.Тож правоохоронці об’їхали прилеглу територію та опитали перехожих. З’ясувалося, що мама хлопчика лишила його зі старшим братом вдома, а сама відійшла у справах. Однак малюк самостійно пішов із дому.Патрульні передали хлопчика в руки його бабусі, а з його мамою провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків надалі.