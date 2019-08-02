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У Луцьку 4-річний хлопчик втік з дому і сам гуляв вулицями міста

У Луцьку 4-річний хлопчик втік з дому і сам гуляв вулицями міста
Патрульні розшукали рідних хлопчика, який самостійно гуляв вулицями Луцька.

Так, 9 липня, близько 18-ї години небайдужі громадяни повідомили патрульним, що на вулиці Грабовського 4-річний хлопчик самостійно ходить біля проїжджої частини, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Прибувши на місце події, поліцейські намагалися дізнатися будь-яку інформацію, але малюк не зміг розповісти, як його звати та де проживає.

Тож правоохоронці об’їхали прилеглу територію та опитали перехожих. З’ясувалося, що мама хлопчика лишила його зі старшим братом вдома, а сама відійшла у справах. Однак малюк самостійно пішов із дому.

Патрульні передали хлопчика в руки його бабусі, а з його мамою провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків надалі.

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Теги: розшук, дитина, малюк, Луцьк
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