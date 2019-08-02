У Луцьку 4-річний хлопчик втік з дому і сам гуляв вулицями міста
Сьогодні, 17:22
Патрульні розшукали рідних хлопчика, який самостійно гуляв вулицями Луцька.
Так, 9 липня, близько 18-ї години небайдужі громадяни повідомили патрульним, що на вулиці Грабовського 4-річний хлопчик самостійно ходить біля проїжджої частини, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Прибувши на місце події, поліцейські намагалися дізнатися будь-яку інформацію, але малюк не зміг розповісти, як його звати та де проживає.
Тож правоохоронці об’їхали прилеглу територію та опитали перехожих. З’ясувалося, що мама хлопчика лишила його зі старшим братом вдома, а сама відійшла у справах. Однак малюк самостійно пішов із дому.
Патрульні передали хлопчика в руки його бабусі, а з його мамою провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 9 липня, близько 18-ї години небайдужі громадяни повідомили патрульним, що на вулиці Грабовського 4-річний хлопчик самостійно ходить біля проїжджої частини, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Прибувши на місце події, поліцейські намагалися дізнатися будь-яку інформацію, але малюк не зміг розповісти, як його звати та де проживає.
Тож правоохоронці об’їхали прилеглу територію та опитали перехожих. З’ясувалося, що мама хлопчика лишила його зі старшим братом вдома, а сама відійшла у справах. Однак малюк самостійно пішов із дому.
Патрульні передали хлопчика в руки його бабусі, а з його мамою провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку 4-річний хлопчик втік з дому і сам гуляв вулицями міста
Сьогодні, 17:22
В аварії на Волині зіткнулися два буси Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 17:05
У Ківерцях послаблюють карантин
Сьогодні, 16:53
Туристичні родзинки волинського міста покажуть у 3D-форматі
Сьогодні, 16:14