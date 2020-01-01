У мережі «голосом Путіна» розповіли про програму фальсифікації будь-чиїх розмов

Володимир Путін розповідає, як підробити і фальсифікувати голос будь-кого.



Про це повідомляє сайт



«Шановні громадяни Росії! Дорогі друзі. Сьогодні я хотів би вам розповісти про одну дуже перспективну технологію. Наші інженери навчили нейронну мережу говорити різними голосами».



Також у ролику відтворюються голоси Ксенії Собчак та Володимира Познера.



«Тепер абсолютно будь-який голос можна скопіювати і промовити ним що завгодно. Це насправді дивовижно, хоча й трохи страшно» - говорить голос Познера.



Голос Путіна у ролику застерігає, що технологія відкриває великі можливості для фальсифікацій. «Фактично з нею можна підробити будь-яку розмову. Навіть якщо йдеться про президента країни. Це здатне викликати серйозні політичні наслідки», - говорить голос російського президента.



Як відомо, вчора, 9 липня, випускник школи КДБ, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив плівки з нібито розмовами Порошенка, Байдена і Путіна.





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