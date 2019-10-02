Курсант з Житомира встановив рекорд України, зробивши 760 підйомів із переворотом

Дмитро Косатий.



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На здобуття рекорду знадобилось чотири з половиною години на поперечині, та ще на 30-градусній спеці.



Наприкінці травня він виконав цю вправу тисячу один раз. Але тоді Книга рекордів це ще не фіксувала. Цього разу курсант намагався побити світовий рекорд – 1400 разів. Але поперечину розмістили на відкритому сонці за температури в +30. Тому за 4,5 години через спеку курсант усе ж зупинив вправу. Але досягнення представники Книги рекордів України таки зафіксували.



"Найбільша кількість підйомів переворотів зроблена спортсменом на відкритому повітрі. Кількість зроблених вправ 760. Ми вітаємо з цим досягненням українського спортсмена", - сказав голова наглядової ради національного проекту "Книга рекордів України" Олег Іваненко.



Сам рекордсмен не збирається зупинятись на досягненому. "Дякую усім хто мене підтримував, це ще не кінець, я думаю, я зроблю світовий рекорд і прославлю Україну на увесь світ". - заявив він.



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