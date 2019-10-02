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Курсант з Житомира встановив рекорд України, зробивши 760 підйомів із переворотом

Курсант з Житомира встановив рекорд України, зробивши 760 підйомів із переворотом
Зафіксували новий рекорд України – 760 підйомів із переворотом на свіжому повітрі зробив курсант Житомирського військового інституту Дмитро Косатий.

Про це йдеться в ТСН.

На здобуття рекорду знадобилось чотири з половиною години на поперечині, та ще на 30-градусній спеці.

Наприкінці травня він виконав цю вправу тисячу один раз. Але тоді Книга рекордів це ще не фіксувала. Цього разу курсант намагався побити світовий рекорд – 1400 разів. Але поперечину розмістили на відкритому сонці за температури в +30. Тому за 4,5 години через спеку курсант усе ж зупинив вправу. Але досягнення представники Книги рекордів України таки зафіксували. 

"Найбільша кількість підйомів переворотів  зроблена спортсменом на відкритому повітрі.  Кількість  зроблених вправ 760. Ми вітаємо з цим досягненням українського  спортсмена", - сказав голова  наглядової  ради національного  проекту "Книга рекордів України" Олег Іваненко.

Сам рекордсмен не збирається зупинятись на досягненому. "Дякую усім  хто  мене підтримував, це ще не кінець,  я думаю, я зроблю  світовий рекорд  і прославлю  Україну на увесь світ". - заявив він.

ФОТО - Спортивний Житомир.

Курсант з Житомира встановив рекорд України, зробивши 760 підйомів із переворотом

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Теги: Житомир, курсант, рекорд
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