У селі на Волині у жінки на городі знайшли понад тисячу кущів рослин маку. ФОТО





Про це



Оперативники Рожищенського відділення поліції на земельній ділянці мешканки одного із сіл району вилучили більше 1,2 тис. кущів рослини.



У селищі Ратне у місцевих жителів оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції зафіксували два факти незаконного посіву маку. Загальна кількість стебел вилученої рослини - 200 кущів.



За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1,7 до 8,5 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 липня співробітники поліції на присадибних ділянках мешканців Рожищенського та Ратнівського районів виявили та вилучили близько 1,5 тисячі кущів снодійного маку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Оперативники Рожищенського відділення поліції на земельній ділянці мешканки одного із сіл району вилучили більше 1,2 тис. кущів рослини.У селищі Ратне у місцевих жителів оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції зафіксували два факти незаконного посіву маку. Загальна кількість стебел вилученої рослини - 200 кущів.За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1,7 до 8,5 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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